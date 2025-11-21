General Romeo agradece a congresistas estadounidenses por “recordar al mundo que democracia sí importa”

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, agradeció hoy a varios congresistas estadounidenses por “recordar al mundo que la democracia sí importa”.

En ese orden, el general Romeo agradeció a los congresistas demócratas María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Giménez.

Gracias a la congresista @MaElviraSalazar, y a los congresistas @MarioDB @RepCarlos y demás amigos de Honduras, por recordarle al mundo que nuestra democracia sí importa… aunque aquí algunos sigan gobernando como si el país fuera su finca.



Son los mismos que abrieron las… https://t.co/0ZZwIMdUtM — Romeo Vásquez Velásquez (@RomeoVasquezAPH) November 21, 2025

A través de su cuenta de X, el general que es buscado por la justicia hondureña la cual ofrece 35 millones de lempiras, agradeció públicamente a los congresistas estadounidenses.

Gracias a la congresista @MaElviraSalazar, y a los congresistas @MarioDB, @RepCarlos y demás amigos de Honduras, por recordarle al mundo que nuestra democracia sí importa… aunque aquí algunos sigan gobernando como si el país fuera su finca.

Son los mismos que abrieron las puertas al socialismo del siglo XXI, pero ahora gritan “injerencia” cuando quienes defienden la democracia y la libertad muestran su apoyo.

La doble moral, al desnudo.

Capturaron instituciones en nombre de la “refundación socialista” para instrumentalizarlas, y hoy quieren cerrar el ciclo con un fraude al estilo venezolano.

Pues no. Ese guion ya nadie lo cree, escribió Vásquez Velásquez. PD