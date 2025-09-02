General Ramiro Muñoz pide su retiro de la FFAA supuestamente por “temas médicos”

Tegucigalpa – El general Ramiro Muñoz solicitó su retiro y que se le dé baja de las Fuerzas Armadas, informó este martes el coronel de infantería Edwin Lara Franco, director de relaciones públicas de la institución castrense.

– El coronel Edwin Lara Franco confirmó que a Muñoz se le ofreció ser agregado militar en Nicaragua, pero declinó por razones de salud y solicitó su retiro definitivo de la institución.

Lara Franco confirmó que la institución castrense que a Muñoz se le ofreció ser el agregado militar de Honduras en Nicaragua, pero que él general declinó de la oferta y solicitó su retiro de la FFAA por “cuestiones médicas”.

“Las causas que nosotros sabemos que es una situación médica, se le propuso para un puesto y él por cuestiones médicas dijo que no podía ir y el siguiente paso que hizo fue solicitar su retiro”, dijo Lara Franco a periodistas.

Comentó que el cargo de agregaduría militar es un puesto digno señalando que goza de muchas prebendas por ser miembro del cuerpo diplomático.

Lara Franco destacó que la carrera de Ramiro Muñoz en la institución castrense fue extraordinaria, pero que él decidió de manera voluntaria retirarse de la FFAA.

El director de relaciones públicas de la FFAA señaló que debido a la condición de Muñoz puede gozar de un retiro dentro del sistema administrativo de las Fuerzas Armadas.

Seguidamente, manifestó que la solicitud de retiro del general Muñoz está en trámite y se encuentra en una etapa administrativa.

Cabe recordar que el general Ramiro Muñoz trascendió mediáticamente cuando fue director de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y se le encargó en el actual gobierno la coordinación del sistema penitenciario tras la muerte de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en junio de 2023.

Muñoz ascendió a general de brigada dentro de la institución castrense, pero fue perdiendo fuerza en la FFAA y con el gobierno ya que el 7 de enero fue separado de la dirección de la PMOP.

Para el 15 de julio, Muñoz confirmó su salida de la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INP) señalando que nunca cumpliría una orden que este fuera de lo establecido en la Constitución de la República. AG