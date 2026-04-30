General Maldonado Galeas pide rigor en ascensos a generales

Tegucigalpa – El general en condición de retiro Luis Maldonado Galeas advirtió que los ascensos al grado de general dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras deben manejarse con “máxima responsabilidad y rigor”, debido al impacto que estos nombramientos tienen en la institucionalidad militar y en la confianza de la población.

– A criterio de Maldonado Galeas el general Héctor Benjamín Valerio Ardón tiene méritos para continuar al mando de FFAA.

-El general también alertó sobre el riesgo de que priven intereses políticos en las decisiones de FFAA.

Maldonado Galeas señaló que alcanzar el generalato implica una alta responsabilidad profesional y moral, ya que quienes ostentan este rango están bajo el escrutinio tanto de las propias Fuerzas Armadas como de la ciudadanía.

En ese sentido, subrayó que los oficiales deben honrar el legado histórico de figuras como Francisco Morazán y José Trinidad Cabañas, actuando con apego a la ley, la ética y la Constitución.

El exmilitar en declaraciones a RCV, también advirtió que, así como el grado representa un honor, puede convertirse en un factor de desprestigio si no se ejerce con integridad. “Conductas que violenten la ley y los principios éticos pueden deshonrar a las Fuerzas Armadas”, afirmó.

En su análisis, cuestionó que en las últimas dos décadas se haya registrado un aumento considerable en los ascensos a generales, señalando que en algunos casos se ha adoptado el criterio de que todos los oficiales deben retirarse con ese rango. “Ese no debe ser un parámetro para el generalato”, enfatizó.

Continuidad de general Valerio Ardón

Respecto al caso del general Héctor Benjamín Valerio Ardón, en su continuidad al mando de las FFAA, Maldonado Galeas consideró que su designación debe asumirse como una decisión consolidada. A su juicio, revertirla podría generar inestabilidad interna en las Fuerzas Armadas, con posibles repercusiones en el ámbito político.

El general en retiro argumentó que Valerio Ardón jugó un papel relevante en momentos clave del proceso electoral reciente, destacando su participación en pronunciamientos, declaraciones y discursos orientados a garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y una posición firme en la declaratoria de elecciones.

En ese contexto, sostuvo que su permanencia, con el grado de general de brigada, aporta continuidad en el mando y estabilidad institucional. LB