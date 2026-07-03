Generadores no deben ser señalados por alza en tarifa eléctrica, afirma sector renovable

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Eduardo Bennaton, consideró que no es correcto responsabilizar a los generadores no renovables por el incremento en la tarifa eléctrica.

De acuerdo a su criterio, el aumento está ligado a factores externos, principalmente al costo de los combustibles importados.

Explicó que una parte significativa de la energía que consume el país es vulnerable a los precios internacionales del petróleo y sus derivados por ser insumos extranjeros.

“Yo no satanizaría a los generadores no renovables por este incremento en la tarifa. ¿Por qué? Porque acuérdese de que el insumo que se necesita para producir estos 1.400 de los 3.000 megas que el país tiene, ese tiene que importar”, expresó Bennaton.

El representante del sector renovable añadió que la solución pasa por impulsar reformas que faciliten la inversión en energía limpia nacional, con el fin de estabilizar los costos en el largo plazo. AD