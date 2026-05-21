Generadora Gatún celebra la confianza tras colocar un bono por 1.050 millones de dólares

Panamá – Generadora Gatún, la planta de generación a gas natural más grande de Centroamérica y el Caribe, anunció esta semana la colocación de un bono corporativo por 1.050 millones de dólares, mostrando la confianza del mercado global en lo que supone una de las mayores operaciones de financiación energética en la región.

«Los términos logrados reflejan la confianza del mercado global en activos energéticos de largo plazo en América Latina, en un contexto donde la región compite activamente por capital internacional para financiar su transición energética», celebró en un comunicado esta empresa del Grupo InterEnergy y AES Panamá.

Calificada con grado de inversión y con solicitudes por 4.600 millones de dólares de más de 170 inversionistas institucionales de tres continentes, esta emisión posiciona a la central panameña de 670 megavatios (MW) como referente en el mercado energético regional.

Estructurada bajo formato 144A/Reg S (que permite acceso a inversores institucionales calificados en EE.UU. y a inversores internacionales fuera del país norteamericano), la emisión fue colocada a un plazo de 18,4 años y una tasa de interés de 6,874%.

La empresa interpreta esta operación financiera como una «señal significativa» para el mercado energético regional, demostrando así que «actores con trayectoria probada, como InterEnergy y AES, pueden atraer financiamiento institucional de gran escala» hacia la región.

Así «la demanda, superior a cuatro veces el monto ofertado, y la calificación con grado de inversión refrendan la solidez del activo, operado por el Grupo Energético Gas Panamá, conformado por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%)».

Inversión en activos energéticos de alto impacto

Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group, señala que esta transacción valida la estrategia de la compañía «de invertir en activos energéticos de alto impacto en América Latina y el Caribe».

«Que más de 170 inversionistas institucionales apuesten por un activo en Panamá a casi dos décadas de plazo demuestra que nuestro modelo para desarrollar, financiar y operar infraestructura de clase mundial en la región, genera la confianza que el mercado exige», afirmó González Bunster.

También Juan Ignacio Rubiolo, director de operaciones de The AES Corporation, subrayó que «esta transacción refleja la confianza de los mercados internacionales en el potencial energético de Panamá y en el papel estratégico que la nación y el gas natural juegan en la transición energética de América Latina y el Caribe».

«Infraestructura como la de Generadora Gatún es fundamental para incrementar la competitividad, resiliencia y sustentabilidad del sistema eléctrico y así impulsar el crecimiento económico de la región», remarcó Rubiolo.

Con una inversión de 1.200 millones de dólares, Generadora Gatún inició sus operaciones comerciales en Panamá en octubre de 2024.

Cuenta con 670 megavatios (MW) de capacidad instalada y opera con tecnología de ciclo combinado a gas natural, integrando dos turbinas a gas y una turbina a vapor con tecnología General Electric Clase F (7F.05), reconocida por su alta eficiencia y menor huella de emisiones.

La corporación energética destaca que «con esta operación, InterEnergy Group y AES Panamá refuerzan su posición conjunta en el desarrollo y financiamiento de infraestructura energética de escala regional, y reafirman su capacidad de estructurar y operar activos complejos bajo estándares internacionales en mercados donde la demanda de energía confiable y la transición hacia fuentes más limpias continúan creciendo». EFE