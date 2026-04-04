Generaciones bajo el mismo techo roto

Por Armando Euceda, profesor de física y divulgador de ciencia y tecnología educativa

Ocho décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Centroamérica sigue atrapada en un ciclo de pobreza que atraviesa a todas sus generaciones. No importa la etiqueta que lleven: la brecha real no es de edad, sino de oportunidades.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reconstruía, pero no todos partíamos del mismo punto. En América Latina, y particularmente en Centroamérica, amplias mayorías vivían entre carencias, economías primario-exportadoras y sistemas políticos frágiles. Desde el norte frío nos llamaban, con tono despectivo, “países bananeros”. Aun así, desde esas mismas latitudes, se popularizó una clasificación curiosa: etiquetar a las personas según su año de nacimiento.

Los Baby Boomers (1946-1964) en nuestra región no crecimos en medio de la prosperidad, sino de la migración forzada, la concentración de tierras y sueños truncados por dictaduras y conflictos armados nacientes. Mientras en el norte disfrutaban del “milagro económico”, aquí muchos aprendíamos a leer bajo techos de lámina y, en demasiados casos, a alimentarnos con lo poco que la pobreza permitía.

La Generación X (1965-1980) creció en medio de guerras civiles, represión y endeudamiento externo. Su infancia estuvo marcada por el acceso limitado a agua potable, energía eléctrica y vivienda digna. Apagones, devaluaciones y, para miles, trabajo infantil —que aún persiste— fueron parte del paisaje. Sin embargo, en medio de esas limitaciones, germinaron resistencias culturales y movimientos sociales que apostaban por un cambio real. La educación comenzó a abrirse camino hacia un acceso más amplio, aunque desigual.

Los Millennials (1981-1996) llegaron con la recuperación democrática y la promesa de una globalización capaz de sacar al trópico de la pobreza. Encontraron, en cambio, empleo precario, corrupción sistémica y una violencia que empujó a miles a un éxodo masivo. Crecieron con internet y mayor acceso al sistema educativo, pero descubrieron que un título universitario no garantizaba salir de la pobreza. En esta etapa, se consolidó desde ciertos liderazgos un discurso oficial que, sin escrúpulos, menospreció el mérito académico.

La Generación Z (1995- ) heredó un continente donde la tecnología coexiste con la exclusión digital. Algunos aprenden programación en tablets escolares; otros cruzan ríos para llegar a escuelas en ruinas, sin electricidad ni agua potable. La brecha no solo es generacional: es económica y geográfica. En los últimos 15 años, la deserción escolar se agudizó y se desdibujó el reconocimiento social hacia la tarea docente y el Estado puso su sello de desprecio congelando el salario de los docente desde 2008 hasta 2015, produciendo una pérdida real del 13.9% en su poder adquisitivo.

Los nacidos a partir de 2010 están naciendo en un mundo con inteligencia artificial, pero en Centroamérica millones siguen dependiendo de la agricultura de subsistencia. Para ellos, un tutor virtual es tan lejano como un nuevo viaje del hombre a la Luna. Paradójicamente, a nivel global crece la percepción de que un título universitario ya no garantiza un empleo digno.

Clasificarnos por etiquetas generacionales puede tener sentido en otros contextos, pero aquí el verdadero corte no es por fecha de nacimiento, sino por acceso —o ausencia— de oportunidades. La línea divisoria está entre quienes pueden elegir su futuro y quienes apenas sobreviven. En los albores del segundo cuarto del siglo XXI, esta sigue siendo una verdad incómoda.

Eventos como el fin de la Guerra Fría, la crisis financiera de 2008 o la pandemia de COVID-19 golpearon al mundo entero, pero en nuestra región el impacto fue más profundo y prolongado, reforzando ciclos de pobreza que no distinguen entre Boomers, X, Millennials o Z. La tecnología generó enormes beneficios económicos, pero olvidó a los más vulnerables, especialmente a los niños y jóvenes que abandonaron la escuela aquel marzo de 2020.

En 2026, el reto no es redefinir nuestras generaciones —la edad poco importa—, sino unirlas para desmontar las estructuras que perpetúan la desigualdad. La generación que necesitamos es aquella que, sin importar el año de nacimiento, luche por un continente, y por un Triángulo Norte, donde la pobreza deje de ser el telón de fondo de nuestras vidas.

Superar la pobreza implica dejar atrás los liderazgos que promueven la “fase superior de la tiranía de la ignorancia”, negando el valor del conocimiento y de los estudios superiores. Porque la historia no la escribirán las etiquetas, sino quienes sean capaces de transformar el techo roto en un hogar común y digno.