Gemini gana autonomía, impacto de la IA en los DDHH y otros clics tecnológicos en América

Bogotá– Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Gemini con más autonomía

Android, el sistema operativo de Google, anunció nuevas autonomías de su IA, Gemini, que podrán ejecutar tareas «tediosas y de múltiples pasos» como pedir un taxi, hacer la lista de las compras, buscar en internet fotos de ropa y detectar estafas telefónicas.

Estas novedades, mientras «Gemini funciona en segundo plano para que puedas seguir enviando mensajes o revisando tu correo mientras navega solo por la aplicación específica que le pediste», estarán disponibles en forma de versión beta en la app Gemini, en dispositivos específicos como el Samsung Galaxy S26 o el Google Pixel 10, de momento solo en EE.UU. y Corea del Sur.

Anthropic denuncia ataques a su chatbot

La compañía Anthropic denunció una «campaña de ataques de destilación» – entrenar un modelo menos capaz basándose en los resultados de uno más fuerte- desde tres laboratorios de IA de China: DeepSeek, Moonshot AI y MiniMax, a los que acusa de técnicas fraudulentas para plagiar su modelo de chatbot Claude.

Según Anthropic, estos tres laboratorios mantuvieron más de 16 millones de interacciones con Claude a través de aproximadamente 24.000 cuentas fraudulentas, en violación de sus términos de servicio y de las restricciones de acceso regionales. Aunque la destilación es un método legítimo, ampliamente utilizado en el sector, también puede usarse con fines ilícitos por parte de competidores para adquirir capacidades poderosas de otros laboratorios en mucho menos tiempo y menor precio.

ONU alerta del impacto de IA en derechos

La tecnología, en especial la IA, está siendo utilizada cada vez más en modos que «suprimen los derechos y profundizan la desigualdad», advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres, quien agregó que algunos adelantos tecnológicos «exponen a personas marginadas a nuevas formas de discriminación, dentro y fuera de la red».

El portugués señaló en una sesión del Consejo de Derechos Humanos que los espacios de internet están siendo «envenenados por la desinformación y el odio», lo que en su opinión se está traduciendo en «daños en el mundo real».

El algoritmo como arma para reclutar menores

Los carteles del narcotráfico han «sofisticado» sus métodos de reclutamiento mediante el «algoritmo de las redes sociales», especialmente en México, donde «se han convertido en el quinto empleador del país», advirtió un especialista, al señalar que estas organizaciones actúan como «facilitadores y apelan a dimensiones emocionales e identitarias».

Rodrigo Peña, junto con un grupo de investigadores del Colegio de México (Colmex), analizó 100 cuentas de TikTok en las que los carteles desarrollan un «lenguaje digital» basado en emojis y etiquetas para captar jóvenes. Entre los ejemplos figuran la pizza, asociada a la «chapizza» en alusión al Cartel de Sinaloa, y el gallo, vinculado al líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias ‘El Mencho’, quien murió el pasado domingo en un operativo.

Premian innovación femenina en IA

La ingeniera eléctrica uruguaya Claudina Rattaro recibió el premio internacional L’Oréal y Unesco ‘Por las Mujeres en la Ciencia’, por su trabajo en la aplicación de la IA en redes móviles 5G y 6G, con el propósito de que «funcionen lo más inteligentemente posible».

El director regional de la Unesco, Ernesto Fernández Polcuch, afirmó que Rattaro demuestra a las nuevas generaciones que es posible “triunfar en la ingeniería”. Por su parte, el director general de L’Oréal Uruguay, Nicolás Oberti, reiteró el compromiso de la empresa de dar mayor visibilidad y apoyo a las mujeres en la ciencia, con el fin de alentar a niñas y jóvenes interesadas en la investigación y evitar que abandonen esa vocación.

Virginia Occidental demanda a Apple

El fiscal general de Virginia Occidental, J.B. McCuskey, demandó a Apple al acusarla de permitir la distribución de material de abuso sexual infantil a través de su servicio de almacenamiento en la nube iCloud. «Preservar la privacidad de los depredadores infantiles es absolutamente inexcusable y viola la ley de Virginia Occidental», afirmó al presentar la querella.

La fiscalía estatal sostuvo que la compañía llegó a describirse en mensajes internos como «la mayor plataforma para distribuir pornografía infantil», sin adoptar medidas significativas para frenarlo. McCuskey recordó, además, que la ley federal obliga a las empresas tecnológicas con sede en EE.UU. a reportar al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) cualquier detección de material de abuso sexual infantil en sus plataformas. EFE/ir