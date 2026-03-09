Gaymont’s se renueva: una imagen más fresca, moderna y lista para conquistar una nueva generación

San Pedro Sula – Gaymont’s, una de las marcas favoritas de yogurt en el mercado, presentó oficialmente su nueva imagen en un evento especial que reunió a medios de comunicación, aliados estratégicos, clientes y creadores de contenido.

La renovación está pensada para adultos jóvenes y adultos modernos entre 25 y 45 años, con un estilo de vida activo, profesional y socialmente conectado, que buscan opciones deliciosas, prácticas y alineadas con su bienestar diario. La nueva identidad visual transmite energía, cercanía y confianza, fortaleciendo su presencia en supermercados y tiendas de conveniencia.

Nueva imagen

“Gaymont’s evoluciona para verse tan bien como se siente. Esta nueva imagen refleja frescura, modernidad y bienestar, manteniendo intacto el sabor que nuestros consumidores aman. Esta transformación responde a nuestra evolución como marca y a nuestro compromiso de adaptarnos constantemente a las preferencias de quienes nos eligen todos los días”, afirmó Bárbara Mendoza, gerente de mercadeo.

La renovación visual no solo moderniza la identidad, sino que comunica con mayor claridad lo que es Gaymont’s en esencia: un yogurt que combina sabor irresistible y una sensación ligera para disfrutar todos los días.

Su portafolio de yogurts en presentaciones bebible, aflanado, infantil y familiar continúa ofreciendo opciones deliciosas, ligeras y prácticas para el disfrute diario, acompañando distintos momentos de consumo y adaptándose a las necesidades de cada hogar.

La nueva imagen ya está disponible en supermercados y pulperías a nivel nacional, invitando a los consumidores a redescubrir una marca que se transforma para seguir siendo parte de su día a día.