Gaymont’s presenta su nuevo yogurt light bebible

Tegucigalpa – Gaymont’s presentó su nuevo yogurt light semidescremado bebible de 200 ml, disponible en los sabores arándano y frutas tropicales, durante dos eventos realizados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Con este lanzamiento, la marca amplía su portafolio de productos para ofrecer una nueva alternativa dirigida a quienes buscan mantener un estilo de vida saludable sin renunciar al sabor ni a la practicidad.

El lanzamiento responde a una realidad cada vez más presente en el país: el creciente interés de los hondureños por incorporar hábitos de bienestar en su alimentación. Hoy, los consumidores buscan opciones que se adapten a su ritmo de vida y les permitan tomar decisiones más conscientes, equilibradas y convenientes.

Bajo el concepto «Sin azúcar, más tú», la marca promueve un mensaje que invita a priorizar el bienestar desde las pequeñas decisiones cotidianas, demostrando que es posible disfrutar de alimentos ligeros y deliciosos como parte de una alimentación balanceada.

«En Gaymont’s innovamos escuchando a nuestros consumidores. Hoy vemos una tendencia clara hacia estilos de vida más saludables, donde las personas buscan alimentos que les ayuden a mantener un equilibrio entre nutrición, practicidad y sabor. Nuestro nuevo Yogurt Light bebible nace precisamente para responder a esa evolución en los hábitos de consumo, ofreciendo una opción sin azúcar que acompaña el bienestar de los hondureños en cualquier momento del día», expresó Bárbara Mendoza, Gerente de Mercadeo.

Perfecto para disfrutar en cualquier ocasión

El nuevo yogurt light bebible es sin azúcar, semidescremado y viene en un práctico formato de 200 ml, ideal para disfrutar durante el desayuno, como merienda, después de la actividad física o en cualquier momento del día. La propuesta combina nutrición, conveniencia y el sabor característico de Gaymont’s.

Con esta innovación, Gaymont’s fortalece su oferta para atender la creciente demanda de consumidores que valoran productos funcionales y prácticos, alineados con un estilo de vida activo y saludable.

El nuevo yogurt Gaymont’s light semidescremado bebible de 200 ml ya está disponible en supermercados, tiendas de conveniencia y puntos de venta a nivel nacional, acercando una nueva opción para quienes desean incorporar alternativas más ligeras a su alimentación diaria.

Con este lanzamiento, Gaymont’s reafirma su compromiso de seguir innovando y desarrollando productos que evolucionan junto con las necesidades de los consumidores hondureños, promoviendo una alimentación más equilibrada y accesible para todos.