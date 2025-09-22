Gavi se someterá a una artroscopia para revisar su lesión en el menisco derecho

Barcelona – El centrocampista del Barcelona Pablo Páez Gavira, ‘Gavi’, se someterá este martes a una artroscopia para revisar la lesión radial que padece en el menisco interno de la rodilla derecha, según ha anunciado este lunes el equipo azulgrana.

Así lo han determinado los servicios médicos del club después de que el jugador efectuara este domingo «intensas pruebas de estrés deportivo» tras finalizar el tratamiento conservador que realizó en las últimas semanas para superar dicha dolencia.

«Con tal de garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi se someterá mañana a una revisión artroscópica por parte del doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del club», reza el comunicado del club azulgrana.

Monllau ya operó en noviembre de 2023 al futbolista andaluz de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla y que lo dejó 348 días en el dique seco.

En este ocasión, Gavi padece una lesión en el menisco interno, que no quedó afectado en la grave lesión que sufrió con la selección española hace casi dos años.

El centrocampista de Los Palacios y Villafranca sufrió dicha dolencia el pasado 29 de agosto en un entrenamiento con el primer equipo azulgrana.

Los servicios médicos del club le aconsejaron que realizara primero un tratamiento conservador, pero finalmente se han decantado por llevar a cabo una artroscopia al ver que las molestias persistían.

De esta manera, Gavi seguirá unas semanas en la enfermería azulgrana, que cuenta con otros cuatro jugadores en sus dependencias: Lamine Yamal, Fermín López, Alejandro Balde y Marc-André ter Stegen. EFE