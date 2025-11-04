Gauff se aferra a su corona; Paolini, eliminada

Redacción deportes – La estadounidense Coco Gauff logró ante la italiana Jasmine Paolini su primera victoria en la presente edición de las Finales WTA tras la derrota sufrida en la sesión inicial contra su compatriota Jessica Pegula y mantiene posibilidades de clasificación para las semifinales del torneo que conquistó el pasado año.

Gauff ganó por 6-3 y 6-2 en ochenta minutos ante la transalpina con la que había perdido en tres de las cuatro ocasiones en las que habían jugado este año: Stuttgart y Roma, en tierra y en Cincinnati. En Wuham, hace unas semanas, la norteamericana enterró la mala racha. Ahora, en Riad, volvió a ganar.

La estadounidense, que cayó contra su paisana Pegula (6-3, 6-7(4) y 6-2) cerrará su presencia en la fase de grupos ante la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka este jueves.

La italiana Jasmine Paolini que cayó con Sabalenka (6-3 y 6-1) en su debut, sumó su segundo revés y se queda sin opciones.

Coco Gauff, que disfruta de su cuarta presencia en el torneo de ‘Maestras’, campeona de Roland Garros y Wuham este 2025 salió airosa de la presión a la que está sometida tras perder en su primer encuentro. Se ha quedado sin margen de error la norteamericana que suele disfrutar de buenos finales de temporada.

“Ya disputé unas Finales WTA en las que perdí los tres partidos. Y estaba decidida a que no se repitiera. Sabía que la victoria era importante para seguir en el torneo. Si hubiera perdido, habría quedado eliminada”, asumió la vigente campeona.

Paolini, sin embargo, sigue sin atravesar la fase de grupos, tal y como le sucedió el pasado año, el de su debut. EFE