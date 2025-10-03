Gauff, Anisimova y Keys, confirmadas para las Finales de la WTA de Riad

Redacción deportes – Las estadounidenses Coco Gauff (n.3), Amanda Anisimova (n.4) y Madison Keys (n.6) se clasificaron para las Finales de la WTA que se disputarán en Riad, Arabia Saudí, del 1 al 8 de noviembre de 2025, según informó este viernes la Asociación de Tenis Femenino.

El trío norteamericano se unirá a la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y a la campeona de Wimbledon y segunda del circuito, la polaca Iga Swiatek, quienes aseguraron su plaza hace unas semanas.

Estados Unidos tendrá tres representantes en las Finales por primera vez desde 2002, cuando se clasificaron seis: Serena Williams, Venus Williams, Jennifer Capriati, Monica Seles, Lindsay Davenport y Chanda Rubin.

Gauff regresa a Riad como la campeona defensora, tras haber conquistado su primera corona en 2024, convirtiéndose en la jugadora de menor edad en ganar el título de final de temporada en 20 años. La joven de 21 años disputará su cuarta edición consecutiva.

Anisimova, que debutará en el torneo, está viviendo su mejor temporada en el circuito hasta la fecha. La tenista de 24 años ganó el campeonato más importante de su carrera, el WTA 1000 de Qatar en Doha, y también alcanzó dos finales de Grand Slam, Wimbledon y el US Open.

Keys afronta su segunda participación en las Finales, la primera en casi 10 años, tras haberse clasificado previamente en 2016. La jugadora de 30 años levantó su primer título de individuales de Grand Slam este año, en el Abierto de Australia.

El torneo, para el que sólo quedan tres billetes, albergará a las ocho mejores tenistas del ránking. La rusa Mirra Andreeva (actual cinco del mundo) y Jessica Pegula (7) son las siguientes que podrían conseguirlo, mientras que el octavo y último pase se decidirá entre la italiana Jasmine Paolini y la kazaja Elena Rybakina. EFE