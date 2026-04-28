Gasto salarial aumentó en L15 mil millones en el presupuesto, señala Dante Mossi

Tegucigalpa – El aparato estatal tendrá un gasto acelerado de 15 mil millones de lempiras en salarios como parte de la aprobación del presupuesto general del 2026, destacó el economista Dante Mossi.

Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), detalló que está semana recién iniciada será interesante en la parte económica por la visita que comenzó una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer las revisiones cuarta y quinta de los dos programas que suscribió con la administración anterior de Xiomara Castro, y que de aprobarse permitirán la liberación de 240 millones de dólares para el gobierno hondureño.

El Congreso Nacional aprobó la semana pasada el presupuesto general por un monto de 444 mil 335 millones de lempiras.

De acuerdo al reconocido economista se desmanteló la arquitectura de subsidios a los combustibles y energía, resaltando que el combustible más caro en Honduras es el que consumen las personas más pobres como es el queroseno.

En un escrito publicado en su cuenta de la red Linkedin, Mossi también señala que sorprende la falta de recursos asignados a la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y sus pérdidas masivas, igualmente no se conocen de preparativos para el repago del bono millonario de cerca de 600 millones de dólares a efectuarse en enero del 2027.

Sugirió al gobierno ir construyendo la reserva de pago para cumplir a los tenedores del bono soberano, criticando que ninguna administración, desde que fue adquirido durante el mandato del expresidente Porfirio Lobo, no han tenido la inteligencia financiera para transformar el bono en una deuda de largo plazo, recordando que el país no tiene ingresos para pagar las obligaciones.

El expresidente del BCIE indicó que el FMI seguro verá la necesidad de acelerar la inversión pública en hospitales, represas, carreteras, escuelas, de lo contrario el país seguirá condenado a un crecimiento mediocre del 3-4 % y no alcanzar el necesario 6 %.

Mossi recomendó al Grupo del Banco Mundial unirse a la misión del FMI para ver una agenda de crecimiento económico inclusivo y con ello sugerir líneas de crédito para la mediana y pequeña industria, la construcción privada, la vivienda y el agro.

Explicó que los recursos que proporcione el Fondo son para apoyo de reserva de divisas, ya que el resto de organismos financieros lo hacen en la parte fiscal. (PD).