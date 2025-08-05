Gassama impulsa al Rangers

Madrid – El Rangers tomó ventaja en su eliminatoria frente al Viktoria Plzen tras una gran actuación de Djeidi Gassama, autor de dos tantos en la victoria de su equipo (3-0) con los que impulsó al conjunto escocés hacia la última ronda previa a la Fase de Liga de la ‘Champions League’.

Procedente del Sheffield, Gassama firmó este verano por el Rangers para dar un impulso a su carrera. De momento, ha caído de pie en el equipo dirigido por Russel Martin y se ha convertido en una pieza clave en el futuro continental del Rangers.

Ya en la anterior ronda, frente el Panathinaikos, el joven delantero francés (21 años) fue el protagonista del Rangers. Marcó dos goles, uno en la ida y otro en la vuelta, para colocar a la escuadra escocesa en la siguiente ronda.

Y pocos días después, el Viktoria Plzen ha sido su nueva víctima. Gassama se encargó de abrir y de cerrar el marcador para dejar la eliminatoria casi sentenciada. Apareció pronto, al cuarto de hora, para batir al guardameta Florian Wiegele tras completar una pared perfecta con Cyriel Dessers.

Ya en la segunda parte, cabeceó a la red un centro desde la banda derecha de Oliver Antman. Entre medias, Dessers, de penalti, completó un 3-0 que parece definitivo para que el Rangers alcance la última ronda, en la que se enfrentará, si finalmente se clasifica, al Salzburgo o al Club Brujas.

Una de las sorpresas de la jornada la dio el Pafos chipriota. Aún con la resaca del llamativo fichaje de David Luiz (no entró en la convocatoria), fue capaz de ganar a domicilio del Dinamo de Kiev. Un tanto del brasileño Anderson Silva en los últimos minutos, dio ventaja a su equipo.

Por el mismo resultado, 0-1 ante el Skëndija de Macedonia del Norte, se llevó la victoria el Qarabag de Azerbaiyán, que con un tanto de Tural Bayramov encarriló la eliminatoria; y nada está decidido en el Malmö-Copenhague: ambos equipos firmaron un duelo que terminó sin goles y el Parken Stadion decidirá el nombre del equipo que se clasificará para la siguiente fase.

– Resultados de los partidos de ida de la tercera ronda previa:

Martes 5 de agosto:

Malmö (SWE), 0 – Copenhague (DEN), 0

Dinamo Kiev (UKR), 0 – Pafos (CYP), 1

Shkëndija (MKD), 0 – Qarabag (AZE), 1

Rangers (SCO), 3 – Plzen (CZE), 0

Miércoles 6 de agosto:

17:00. Kairat Almaty (KAZ) – Slovan Bratislava (SVK)

19:00. Salzburgo (AUT) – Club Brujas (BEL)

19:30. Ludogorets (BUL) – Ferencvaros (HUN)

20:30. Lech Poznan (POL) – Estrella Roja (SRB)

21:00. Feyenoord (NED) – Fenerbahçe (TUR)

21:00. Niza (FRA) – Benfica (POR). EFE