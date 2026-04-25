Gasolinas y diésel siguen al alza, kerosene bajará L.2.11

Tegucigalpa – Los precios de los combustibles registrarán un alza de más de un lempiras, mientras el keroseno y el gas vehicular tendrán una rebaja, informó hoy la Secretaría de Energía.

-La escalada en los precios de los carburantes no cesa y la crisis en el Medio Oriente se mantiene con perspectivas a escalar.

La nueva estructura de precios entra en vigor a partir del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo.

En ese sentido, la gasolina súper registrará un alza de 0.42 centavos, su nuevo precio será de 138.75 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular incrementará 1.76 lempiras por lo que su valor será de 127.37 lempiras el galón.

En el caso del kerosene, su nuevo valor será de 142.22 lempiras tras reportar una rebaja de 2.11 lempiras.

En cuanto al diésel, este tendrá un incremento de 1.29 lempiras y su precio será de 141.38 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene congelado en 238.13 lempiras debido al congelamiento anual.

Asimismo, el GLP vehicular experimentará una rebaja de 0.13 centavos, su nuevo precio será 49.66 lempiras.

Los precios de los principales combustibles aumentan por otra semana más debido a que la crisis en el Medio Oriente no cesa y los participantes Estados Unidos-Israel contra Irán no logran mantener de forma permanente un alto al fuego y abriri a la navegación internacional el estrecho de Ormuz, la ruta por donde circula el 20 % de la producción mundial de petróleo y gas.

Esta semana se cumplen dos semanas de la guerra de la alianza de Estados Unidos-Israel contra Irán, algo que no estaba previsto en los planificadores militares de Washington y Jerusalén. IR