Gasolinas y diésel siguen al alza, kerosene bajará de precio a partir del lunes

Tegucigalpa – Los precios de las gasolinas registrarán un alza de más de dos y un lempira, mientras el keroseno registrará una rebaja, informó hoy la Secretaría de Energía.

La nueva estructura de precios entra en vigor a partir del lunes 25 al domingo 31 de mayo.

En ese sentido, la gasolina súper registrará un alza de 2.09 lempiras, su nuevo precio será de 147.03 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular incrementará 1.90 lempiras por lo que su valor será de 134.63 lempiras el galón.

En el caso del kerosene, su nuevo valor será de 128.76 lempiras tras reportar una rebaja de 1.84 lempiras.

En cuanto al diésel, este tendrá un incremento de 0.39 centavos y su precio será de 138.92 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene el precio en 245.61 lempiras debido al congelamiento anual.

Asimismo, el GLP vehicular experimentará un alza de 0.77 centavos, su nuevo precio será 52.10 lempiras. IR