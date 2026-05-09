Gasolinas siguen al alza, diésel y queroseno bajarán de precio

Tegucigalpa– Los precios de los combustibles registraron un alza de más de un lempiras, mientras el queroseno y el diésel tendrán rebajas entre seis y dos lempiras, informó hoy la Secretaría de Energía.

La nueva estructura de precios entra en vigor a partir del lunes 11 al domingo 17 de mayo.

En ese sentido, la gasolina súper registrará un alza de 1.26 lempiras, su nuevo precio será de 142.11 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular incrementará 1.50 lempiras por lo que su valor será de 130.82 lempiras el galón.

En el caso del queroseno, su nuevo valor será de 133.69 lempiras tras reportar una rebaja de 6.01 lempiras.

En cuanto al diésel, este bajará 2.78 lempiras y su precio será de 138.89 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene el precio en 245.61 lempiras debido al congelamiento anual.

Asimismo, el GLP vehicular experimentará un alza de 0.66 centavos, su nuevo precio será 50.25 lempiras.

Los precios de los combustibles se encuentran al alza desde que Estados Unidos e Israel lanzaron conjuntamente un ataque contra Irán el pasado 28 de febrero del 2026.

Aunque esta semana los precios del petróleo bajaron debido a las negociaciones entre Estados e Irán que permitirán la apertura del estrecho de Ormuz, que da acceso al Golfo Pérsico.

Por dicha vía transita el 20 % del petróleo y gas que el mundo consume, así como otras materias primas como fertilizantes, necesarios para el cultivo de tierras a nivel global. IR