Gasolinas registrarán rebajas mínimas en próximas semanas pese a gran caída del barril de crudo, prevé analista

Tegucigalpa – El expresidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Juan Carlos Segovia, estimó que el comportamiento del crudo internacional podría traducirse en una reducción poco significativa en los precios de los combustibles en el país durante las próximas semanas.

El experto detalló que el diésel tendría la mayor rebaja con ajustes en torno a los dos lempiras, mientras que las gasolinas experimentarían disminuciones menores a un lempira.

Además, estimó que la gasolina superior aún se mantiene por encima de lo que correspondería según el comportamiento internacional, por lo que espera más variaciones en futuras semanas.

Segovia explicó que la reapertura del estrecho de Ormuz ha contribuido a estabilizar el mercado internacional del crudo, que actualmente se mantiene alrededor de los 67 dólares por barril.

“Estamos a niveles importantes en el precio del crudo. Eso debería reflejarse en los combustibles”, señaló.

El directivo de la Ahdippe agregó que el impacto del mercado no se traslada de forma inmediata a los derivados del petróleo, lo que explica que las rebajas en gasolinas sean menores a lo esperado.

Segovia proyectó que, si las condiciones internacionales se mantienen estables, las rebajas podrían sostenerse entre cuatro y seis semanas. AD