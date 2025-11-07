Gasolina superior a la baja, mientras que resto de combustibles aumentan desde el lunes

Tegucigalpa – Desde el lunes 10 al domingo 16 de noviembre de 2025, los precios de los combustibles registrarán bajas y alzas en sus derivados, informó hoy la Secretaría de Energía.

La gasolina súper bajará 0.20 centavos, su nuevo precio será de 101.16 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular incrementará 0.08 centavos por lo que su valor será de 94.09 lempiras el galón.

En el caso del queroseno, su nuevo valor será de 78.47 lempiras tras reportar un alza de 0.47 centavos.

En cuanto al diésel, este tendrá un alza de 0.59 centavos y su precio será de 88.26 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene congelado en 238.13 lempiras debido al congelamiento anual.

Asimismo, el GLP vehicular experimentará una rebaja de 0.28 centavos, su nuevo precio será 44.57 lempiras. IR