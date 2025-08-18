Garnacho y Højlund, horas contadas en el Manchester United

Londres – El argentino Alejandro Garnacho y el danés Rasmus Højlund parecen tener las horas contadas en el Manchester United tras quedarse fuera de la convocatoria en la derrota por 0-1 frente al Arsenal en Old Trafford, en la primera jornada de la Premier League.

Mientras, los nuevos fichajes, el brasileño Matheus Cunha y el francés Bryan Mbeumo dejaron muy buenas sensaciones en su debut marcando un cambio de rumbo en el ataque de los ‘red devils’.

Garnacho, que fue descartado en la gira de pretemporada, ha visto cómo su protagonismo se ha ido diluyendo con apenas 73 minutos disputados en los últimos cuatro partidos de la pasada temporada, reflejando la pérdida de confianza con el técnico portugués Ruben Amorim con el que ha tenido varios desencuentros en los últimos meses.

Su más que posible venta al Chelsea, equipo al que el delantero ha mostrado su deseo de unirse, supondría un beneficio neto para la entidad en términos de ‘fair play’ financiero ya que el jugador cuenta como formado en la cantera tras su llegada desde el Atlético de Madrid en 2020.

En el caso de Højlund, que sí viajó a la gira de Estados Unidos e incluso llegó a anotar un gol en uno de los encuentros, también se encuentra fuera de los planes inmediatos de la entidad tras quedarse fuera de la convocatoria, lo que aviva los rumores sobre una venta o cesión que ha despertado el interés de varios equipos europeos como el Milán.

«Hojlund es una buena opción para nosotros. Lo estamos evaluando estos días, pero el mercado de fichajes es impredecible, todo puede cambiar. Sabemos que tenemos que reforzar esa posición y que deben ser jugadores que puedan aportar algo más a este grupo», explicó el albanés Igli Tare a Sportmediaset antes del duelo ante el Bari en San Siro al hablar del danés que militó en las filas del Atalanta.

Mientras tanto, Cunha y Mbeumo hicieron su debut con el United y dejaron claro por qué fueron fichados demostrando su capacidad de desborde y su velocidad lo que permitió que los ‘red devils’ fueran el equipo más dominante en Old Trafford a pesar de la derrota.

Ambos hicieron un debut convincente, con Cunha liderando estadísticas clave como regates completados (6) y duelos ganados (20), y Mbeumo generando peligro constante, incluida una ocasión clara en el minuto 74, ayudando a que el equipo disparara 22 veces, tuviera 7 tiros a puerta y registrara 54 entradas en el último tercio, cifras que demuestran que su ataque ya es mucho más peligroso que el de la temporada pasada. EFE