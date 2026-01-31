Garífunas rinden tributo a la Virgen de Suyapa en la capital

Tegucigalpa – La comunidad Garífuna realizará este sábado su tradicional misa para rendir homenaje al 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, en la Basílica de la capital.

–La misa está programada para las 9:00 de la mañana, pero la comunidad ya se encuentra en la iglesia rindiendo tributos.

-Piden al presidente Nasry Asfura no dejar por fuera a los garífunas y nombrar a alguien en su gabinete.

Decenas de afrohondureños llegaron a la Basílica con cánticos, danzas, música, pan de coco y casabe para realizar una misa a su propio estilo.

“Cada año, desde que vivimos en Tegucigalpa, el primer viernes de febrero, la comunidad Garífuna se viste de gala y venimos con todo nuestro amor, pasión, compromiso y veneración que le tenemos a la Virgen de Suyapa”, manifestó un miembro de la comunidad Garífuna.

En esta fiesta traemos casabe, pan de coco, tabletas, danzas y nuestros corazones dispuestos a la Virgen de Suyapa indicó.

“Siempre venimos a darle gracias a la Virgen de Suyapa y traerle promesas, compromisos y la comunidad nos caracterizamos por ser muy solidarios”, dijo.

Señaló que afrohondureños llegaron de las comunidades de La Ceiba, Trujillo, Santa Fe, Sambo Creek y entre otros realizaron el viaje en bus para poder rendirle tributo a la patrona de los hondureños.

En ese sentido, recordó al presidente Nasry Asfura que tome en cuenta a la comunidad garífuna y que nombre a alguien en su gabinete que los represente.

Miles de feligreses de la capital y del interior del país llegan a la Basílica de Suyapa para cumplir una penitencia, rendirle culto, tributo y devoción a la María Santísima. IR