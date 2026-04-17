Garífunas realizan plantón en el MP exigiendo cumplimiento de sentencias internacionales

Tegucigalpa – Miembros de la comunidad garífuna realizan este viernes un plantón en el Ministerio Público exigiendo que se cumpla las sentencias internacionales que los beneficia y condena al Estado hondureño.

La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, comentó que este plantón es parte de la primera fase de acciones que realizarán a nivel nacional e internacional para que se cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Recordó que el miércoles se interpuso una acción constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el presidente Nasry Asfura y el procurador general Dagoberto Aspra para que no desobedezcan, retardo y omisión de las sentencias contra el Estado.

“Reiteramos que el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana no es opcional, es una obligación jurídica internacional del Estado de Honduras”, declaró Miranda.

Añadió que se debe garantizar la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos contra los garífunas.

Miranda indicó que la comunidad garífuna tiene cuatro sentencias a su favor y 10 años de estar esperando para que el Estado hondureño ejecute las sentencias. AG