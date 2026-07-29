Garífunas protestan frente al Congreso Nacional contra ley de tierras

Tegucigalpa. Los bajos del Congreso Nacional amanecieron este miércoles bajo un fuerte resguardo de la Policía Nacional ante la llegada de integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), la Alianza Campesina Indígena y Popular de Honduras y el Movimiento Organizado Campesino de Atlántida (MOCA), quienes realizaron una protesta pacífica en la capital.

Los manifestantes, provenientes de distintos departamentos del país, instalaron pancartas, banderas y tambores frente al Poder Legislativo para exigir el cese inmediato de los desalojos en sus comunidades y la protección de sus tierras ancestrales.

Entre sus principales demandas, solicitaron la derogación del artículo de fortalecimiento al sector agroindustrial, al considerar que perjudica los derechos del campesinado y de los pueblos indígenas.

Además, reclamaron la instalación de una mesa de diálogo directa con las autoridades del Congreso Nacional para abordar sus planteamientos.

Las organizaciones también expresaron su rechazo a lo que califican como el “despedazamiento” de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al tiempo que denuncian retrocesos en el sistema de salud pública y deficiencias en el acceso al agua potable en distintas comunidades del país.

Los dirigentes advirtieron que mantendrán las acciones de protesta hasta obtener una respuesta de las autoridades y avanzar en un diálogo que permita atender sus demandas relacionadas con la defensa del territorio, los derechos de las comunidades y el acceso a servicios públicos esenciales. IR