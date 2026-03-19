Garífunas fortalecerán su gobernanza comunitaria para la toma de decisiones en la protección de sus recursos marino-costeros

Trujillo -Con el objetivo de garantizar que la zona marina‑costera de la región Garífuna en los departamentos de Colón y Gracias a Dios reduzca la pérdida de biodiversidad y proteja los hábitats críticos —respetando al mismo tiempo los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales—, se presentó el proyecto “Mejorando la gestión de los recursos marinos costeros y fortalecimiento de la gobernanza y resiliencia de las comunidades garífunas en Honduras”.

Siete municipios costeros del norte de Honduras serán beneficiados con las acciones que se implementarán.

Una iniciativa que será implementada por el PNUD, bajo financiamiento del Fondo de Biodiversidad de Kunming.

Al evento asistieron líderes comunitarios, autoridades nacionales y los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios Garifunas de Honduras (MAMUGAH), así como representantes de organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales, quienes conocieron a detalle el abordaje del proyecto, que beneficiará a más de 33 comunidades costeras garífunas en seis municipios costeros del departamento de Colón (Balfate, Santa Fe, Trujillo, Santa Rosa de Aguán, Limón e Iriona) y al municipio de Juan Francisco Bulnes, en Gracias a Dios.

El trabajo se centrará en la conservación de los recursos marino –costeros en áreas protegidas clave mediante la participación de múltiples partes interesadas que incluyen a los comités de Áreas Marinas Protegidas (AMP) implementando medidas de conservación contenidas en los planes de manejo promoviendo y respetado el reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales y la participación activa de las comunidades a través de los grupos organizados que son parte de los comités de manejo de estas áreas.

En el marco de una coordinación multisectorial, la SERNA es una de las contrapartes gubernamentales que brinda acompañamiento técnico, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien ejecuta el proyecto con el financiamiento del Fondo de Biodiversidad de Kunming.

Además, se contará con la participación del Centro de Estudios Marinos (CEM) y de RARE Honduras como socios responsables, a cargo, respectivamente, de los componentes de conservación de ecosistemas marino‑costeros (manglares y pastos marinos) y del fortalecimiento de la gobernanza ambiental mediante los comités de manejo de las áreas marinas protegidas.

Asimismo, el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del PNUD se encargará del otorgamiento de las subvenciones comunitarias cumpliendo con lineamientos que garanticen impacto y transparencia.

Conozca detalles de como aplicar a las subvenciones: Nueva Convocatoria Para Organizaciones de Base Comunitarias Con Enfoque En Protección Marino-costera

“Muy contento de participar en este evento, en el que nos han presentado propuestas de apoyo a nuestras comunidades garífunas mediante acciones de ordenamiento, manejo y protección de las costas, así como la asignación de fondos para las comunidades.” expresó Hector Mendoza, alcalde de Trujillo.

Esfuerzo global para proteger el planeta

En el año 2022, 196 países adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming–Montreal, un acuerdo histórico de las Naciones Unidas que busca detener y revertir la pérdida de biodiversidad antes del año 2030. Con las acciones que se estarán ejecutado, Honduras contribuirá al Marco Mundial de Biodiversidad Kunming–Montreal.

“Como comunidades garífunas, estamos contentos con esta iniciativa, ya que alrededor de 33 comunidades a lo largo de la costa seremos alcanzadas con este valioso proyecto, que está relacionado con la conservación de nuestros sistemas marino‑costeros”, manifestó Noel Ruiz, alcalde de Santa Fe.

Por su parte, Carmelo Zschocher, representante del Consejo Territorial Garífuna Barauda del municipio de Juan Francisco Bulnes, en Gracias a Dios, manifestó que tener la oportunidad de proponer proyectos y aplicar a fondos es fundamental, porque significa que su comunidad puede diseñar estas acciones. Además, expresó que desean enfocarse en las mujeres emprendedoras de su territorio. Actualmente, cuentan con cinco iniciativas empresariales, entre ellas el procesamiento de aceite de coco y la producción de casabe, que es la principal actividad de las mujeres garífunas, así como otros proyectos que están impulsando en el ámbito de la conservación.

Objetivos específicos en Honduras

Entre las acciones contempladas en el proyecto, que se ejecutará durante dos años y contará con una inversión superior a los 26 millones de lempiras, se prevé apoyar la gestión de dos Áreas Marinas Protegidas: el Sitio de Importancia de Vida Silvestre Marino de Santa Fe y el Sitio de Importancia de Vida Silvestre Marino de Trujillo. Esto se realizará mediante acciones de conservación de la biodiversidad y de los hábitats, lideradas por los comités locales con un fortalecimiento de capacidades a través de entrenamientos e intercambios.

Se fortalecerá la gobernanza y el desarrollo de capacidades de los organismos locales de gestión, integrados por cinco comités de manejo con participación de las comunidades organizadas de las zonas mencionadas, con el fin de promover una mayor participación de las comunidades y mujeres con enfoque de género en la toma de decisiones sobre los recursos marino‑costeros en sus territorios.

Además, se adoptarán prácticas para fomentar el uso sostenible de la biodiversidad y asegurar los medios de vida y la seguridad alimentaria mediante pequeñas subvenciones otorgadas a grupos comunitarios costeros que aplican un enfoque de género en comunidades costeras garífunas de los departamentos de Colón y Gracias a Dios.

“Desde el PNUD creemos firmemente que los proyectos de desarrollo deben llegar al territorio. Este proyecto también reconoce algo fundamental: el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños. Las comunidades locales son guardianas históricas de estos ecosistemas; su conocimiento, su cultura y su relación con la naturaleza son claves para la protección de estos territorios”, expresó Alessandro Fracassetti, representante residente del PNUD en Honduras. IR