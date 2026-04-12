Garífunas conmemoran 229 años de su llegada a Honduras

Tegucigalpa – Comunidades garífunas se reúnen en Guadalupe en Santa Fe, Colón, en Roatán, Islas de la Bahía y en la capital hondureña para conmemorar y celebrar los 229 años de llegada a Honduras.

Como es característico, la cultura, música y danza garífuna serán parte de este evento durante todo el día.

La comunidad garífuna de Honduras conmemora con diversas actividades culturales la llegada de sus ancestros a ese territorio.

Según apuntes históricos, los primeros negros llegaron a Honduras el 12 de abril de 1797, como esclavos traídos de la isla de San Vicente.

Los garífunas celebran en la ciudad de Tegucigalpa el 229 aniversario de su llegada a Honduras pic.twitter.com/ytTgNWugCd — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 12, 2026

Entonces, fueron asentados en la comunidad de Punta Gorda, en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, y luego se dispersaron a lo largo de toda la costa hasta constituir lo que ahora son 36 pueblos garífunas.

Como parte de la conmemoración, en abril los garífunas están celebrando el “Mes de la herencia africana” con diversas actividades que comenzaron el pasado día 1 y finalizarán el 30.

En la capital hondureña, las comunidades garífunas se congregaron en los alrededores del Parque Herrera y se dirigirán hacia el Parque Central donde tienen actividades programadas para conmemorar los 229 aniversario.

Desfilaron en el centro de Tegucigalpa, desde el Teatro Nacional hasta la concha acústica, donde hubo algunos discursos.

Los miembros de las diferentes organizaciones garífunas también tienen presentes homenajes a realizar en nombre de Aurelio Martines a un año de su muerte. IR