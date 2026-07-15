Garífunas bloquean la CA-13 en protesta por detención de cinco integrantes de sus comunidades

Tegucigalpa – Miembros del pueblo garífuna realizaron este miércoles una protesta en la carretera CA-13, a la altura del municipio de Tela, departamento de Atlántida, Caribe de Honduras.

En la manifestación los garífunas bloquearon parcialmente el paso vehicular para exigir el respeto a sus derechos y denunciar lo que consideran una criminalización de cinco integrantes de sus comunidades que fueron detenidos.

Los manifestantes expresaron su rechazo a las acciones judiciales emprendidas contra los cinco garífunas y demandaron a las autoridades garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Durante la movilización, los participantes también denunciaron los desalojos y el desplazamiento de comunidades garífunas, asegurando que estas medidas ponen en riesgo sus territorios ancestrales y afectan directamente su permanencia en las tierras que históricamente han habitado.

Los protestantes señalaron que la defensa de sus territorios es fundamental para preservar su cultura, identidad, tradiciones y forma de vida, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para atender sus demandas y encontrar soluciones mediante el diálogo.

El bloqueo generó interrupciones parciales en el tránsito vehicular sobre la carretera CA-13, mientras los manifestantes advirtieron que continuarán con las acciones de protesta hasta obtener respuestas a sus exigencias sobre la protección de sus derechos y el cese de lo que califican como una criminalización de las comunidades garífunas. IR