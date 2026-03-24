García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla hasta junio de 2027 en sustitución de Almeyda

Sevilla – Luis García Plaza es el nuevo entrenador del Sevilla para lo que resta de temporada en LaLiga EA Sports y la siguiente, hasta junio de 2027, tras la destitución el pasado lunes del argentino Matías Almeyda, anunció en la tarde de este martes el club hispalense.

El madrileño, de 53 años, se hace cargo del Sevilla, al que sólo le separan tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota el sábado ante el Valencia (0-2), con el objetivo de lograr la permanencia en las nueve jornadas que faltan para acabar esta campaña 2025-26 y seguirá en su banquillo en la 2026-27 en virtud del contrato firmado con el club andaluz.

García Plaza ha dirigido 229 partidos en Primera División en una carrera que comenzó tras su temprana retirada a los 27 años como futbolista por una grave lesión tras jugar en el filial del Atlético de Madrid, Yeclano, Rayo B, Talavera y Benidorm. Con apenas 30 años dio el salto a los banquillos en el conjunto alicantino de la UD Altea y el último equipo al que entrenó, en la máxima categoría, fue al Alavés la pasada temporada, hasta su destitución en diciembre de 2024.

El nuevo preparador sevillista es un técnico contrastado en el fútbol profesional español, pues, además de al conjunto vitoriano, entrenó al Elche, Levante, Getafe, en una fugaz etapa al Villarreal y al Mallorca, y tiene en su haber tres ascensos a Primera, con los levantinistas, los mallorquines y los alavesistas.

Al Deportivo Alavés llegó al final de la temporada 2022-23 y logró el ascenso a Primera, siguió en la 2023-24 y consiguió la permanencia, hasta que la pasada temporada fue destituido en diciembre de 2024, aunque el equipo estaba fuera de los puestos de descenso.

Con anterioridad, tras sus comienzos en el Altea, estuvo dos campañas en el Villajoyosa CF y en el verano de 2005 pasó a dirigir al filial del Villarreal, con el que luchó por subir a Segunda B, tras lo que dio el salto al Elche en la 2006/07, en Segunda División, y al año siguiente regresó al Benidorm para alcanzar la fase de ascenso a la categoría de plata.

En la temporada 2008/09 fichó por el Levante, con el que certificó la permanencia en Segunda para lograr en su segundo año el ascenso a Primera en la 2009-10 y mantener al equipo en la élite al curso siguiente.

En la 2011-12 recibió la llamada del Getafe, con el que estuvo en Primera dos años y medio y, en su tercera campaña, se convirtió en el entrenador con más partidos en el banquillo azulón en la máxima categoría, hasta su destitución en marzo de 2014 tras una racha de doce partidos seguidos sin ganar que colocaron al equipo a un punto de la zona de descenso.

Ese verano se marchó al extranjero para dirigir al Baniyas SC de Emiratos Árabes Unidos, donde permaneció dos temporadas (2014-16), y en 2017 fichó por el Beijing Renhe, al que subió a la Superliga china antes de retornar fugazmente al Villarreal, en esta ocasión para entrenar al primer equipo amarillo.

Tras una segunda etapa en el Beijing Renhe chino, tomó las riendas durante seis meses del Al-Shabab saudí, su última experiencia lejos de España, hasta que en el verano de 2020 firmó por el Mallorca, al que ascendió a Primera en su primera temporada y en el que concluyó su etapa en marzo de 2022, al ser destituido.

Sólo dos meses después fue contratado por el Alavés, su último equipo hasta la fecha antes de su llegada hasta junio de 2027 al Sevilla, en el que sustituye al argentino Almeyda, destituido este pasado lunes con 32 partidos oficiales dirigidos, 29 en LaLiga y 3 en la Copa del Rey, y que ha dejado al equipo decimosexto con 31 puntos, a 3 de los puestos de descenso. EFE