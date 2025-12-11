Roosevelt se va “orgulloso” de haber formado parte del gobierno de Libre

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Roosevelt Hernández agradeció a la presidenta Xiomara Castro por haberle permitido formar parte de su gobierno, al tiempo que destacó: “garantizamos el libre sufragio al pueblo hondureño”.

“Quedaremos en la historia de estar bajo el mando de la primera mujer comandante de las Fuerzas Armadas y presidenta constitucional de la República”, discursó.

Felicitó a los presidentes de los tres poderes del Estado por el respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. “A usted señora presidenta especialmente, nos sentimos orgullosos de formar parte de su gobierno, en el cual hemos seguido esas líneas estratégicas y que ha venido a contribuir y propiciar un ambiente de paz y seguridad”, indicó.

Roosevelt Hernández se despidió de la jefatura de las FFAA.

El jefe castrense que en unos días será relevado en el cargo, subrayó que “nuestra lucha es contra el crimen organizado que son identificados ya que su relación con la sociedad no es conforme a nuestro pacto social. Su relación está fuera de la ley, fuera de lo legal”.

Destacó el 200 aniversario del Ejército hondureño, que durante ese tiempo ha defendido el territorio y la soberanía nacional.

En el Campo de Parada Marte ya se siente un ambiente solemne y cargado de historia, con motivo de la conmemoración de los 200 años del Ejército hondureño, las unidades militares afinan los últimos detalles para dar vida a una de las ceremonias más significativas del año.

El General Hernández puntualizó que “recientemente hemos garantizado de manera profesional el libre sufragio a nuestro pueblo, por tanto la Junta de Comandantes y los comandantes de las diferentes unidades del Ejército, de la Policía Militar del Orden Público, las bases aéreas y bases navales, les expresamos nuestro entrañable agradecimiento”.

Anunció cinco días más al permiso navideño de los miembros del cuerpo castrense por el trabajo desarrollado en las elecciones generales de Honduras. JS