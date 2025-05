Garantías de transparencia, un CNE con certidumbre y estabilidad para las generales, demanda la RDD

Tegucigalpa – La Red por la Defensa de la Democracia (RDD), hizo un llamado urgente a contrarrestar los vicios y amenazas contra la democracia y libertades ciudadanas de cara a las elecciones generales de noviembre, en donde demanda un Consejo Nacional Electoral (CNE), con certidumbre y estabilidad para garantizar elecciones transparentes.

– El llamado es también a la población para que en las elecciones generales salga masivamente a votar.

– Más de mil ataques recibe el espacio cívico desde el poder.

La RDD está conformada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, empresa privada, academia, iglesia, mujeres y jóvenes.

La RDD presentó este miércoles la tercera entrega del Observatorio de la Democracia, en la cual advirtió un retroceso en la participación ciudadana en las elecciones del 9 de marzo, que ha caído en su punto más bajo desde el 2017, lo que refleja la desconfianza ciudadana en el sistema electoral.

394 denuncias ante el CNE

El análisis refleja que de 394 denuncias recibidas por el CNE a través de la línea 108, 264 fueron de tipo logístico, concernientes a retrocesos en la entrega de maletas electorales, material faltante, kits incompletos o no entregados.

64% de precandidatos no abrieron cuentas

A estas debilidades que minan la ya frágil confianza de los hondureños en la institucionalidad electoral, se suma las continuas prácticas de opacidad en el financiamiento político.

Pese a que la ley ordena que los recursos deben depositarse en cuentas bancarias diferenciadas, el 64 % de los precandidatos no abrieron su cuenta y por lo tanto no hay forma de acreditar el origen de sus recursos para campaña electoral y a dos días de que se cumpla el plazo para la presentación del informe de campaña, solo el 51% de los sujetos obligados lo han hecho.

Ministros del gobierno utilizan el tiempo en atacar a la oposición en vez de invertirlo en sus labores.

Más de mil ataques desde el poder

Durante los primeros cuatro meses del año, los ataques y amenazas lanzados desde el poder contra el espacio cívico fueron constantes.

Alrededor de mil 230 ataques se registraron contra periodistas, activistas, organizaciones y quienes cuestionan las decisiones del gobierno, muchos promovidos desde cuentas oficiales de funcionarios o mediante la utilización de cuentas falsas patrocinadas con recursos públicos.

Desde estas cuentas, según Facebook e Instagram se ha reproducido contenido 77 millones de veces en las pantallas de los hondureños en un periodo de junio de 2024 a mayo de 2025.

La RDD denuncio el pago de publicidad para atacar los espacios civicos.

Asimismo, desde medios alternativos vinculados al poder se ha pagado pauta en redes sociales por más de 1.6 millones de los cuales al menos el 15% corresponde ataques contra opositores y candidatos, incluyendo la deslegitimación de las consejeras del CNE.

Esta intimidación no se limita a las redes sociales y como estrategia del Poder Ejecutivo se extiende a las amenazas realizadas por las Fuerzas Armadas, Congreso Nacional, Policía Nacional y las secretarías de Estado a través de instrumentos legales.

Miembros de la sociedad civil, políticos y academia asistieron a la presentación del informe de la RDD.

Estado de excepción

A lo anterior se agrega el estado de excepción vigente mediante el cual se suspenden derechos fundamentales y que ha dejado 394 quejas por violaciones a los derechos humanos en el 2024 y lo que va del 2025.

Cabe señalar que en las elecciones primarias de marzo, en diversos sectores de la capital y San Pedro Sula los ciudadanos se mantuvieron en centros de votación hasta altas horas de la noche por lo que es necesario revisar y suspender esta medida ilegal previo a las elecciones generales.

Bajo este contexto, la RDD urgió a las autoridades hondureñas a proveer garantías de integridad electoral, participación ciudadana y respeto al estado de derecho y exhortó a la población a mantener su compromiso cívico, participar de forma activa y vigilar el desarrollo de todas las etapas del proceso electoral general.

Incertidumbre

Carlos Hernández

Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo a Proceso Digital que se está frente a un proceso electoral que genera incertidumbre cuando uno ve lo que sucede con el CNE que ha sido objeto de ataques sistemáticos desde el poder.

“Los datos son claros, nos dicen cómo se pagó publicidad para atacar a la autoridad electoral tratando de llegar a una gran cantidad de ciudadanos especialmente la juventud y eso es preocupante”, arguyó.

Señaló que el Estado debería de fortalecer las instituciones para superar los problemas que se tienen en el país, “pero no sucede así y preocupa, hay una investigación por parte del Ministerio Público con indicios de ser imparcial porque se están concentrando en una línea, pero no en lo que en verdad queremos saber los hondureños”.

Lamentó el ataque que reciben constantemente los espacios cívicos del país y que a pesar de eso se mantienen firmes en defensa de la democracia.

Riesgos y retrocesos

Julieta Castellanos

Mientras que la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos dijo a Proceso Digital que el informe es importante para ver todos los riesgos que se tienen en la construcción democrática y los retrocesos que se han generado.

Añadió que el informe refleja el cansancio ciudadano con la disminución en la asistencia al proceso electoral primario de los últimos tres procesos.

Sugirió a los partidos leer con detenimiento cómo los está viendo la ciudadanía, la debilidad institucional de organismos que no pueden hacer que cumplan la ley, candidatos que saben que no va a pasar nada si no cumplen con la ley.

Otro tema son los ataques desde el gobierno a periodistas, académicos, a la oposición y cómo emplean recursos para atacar, más del 90% de los funcionarios públicos escriben en sus redes para atacar y amenazar a la sociedad civil.

Apuntó que estas amenazas deben de ser advertencias para todo aquel miembro de la sociedad civil, político, académico, periodista que no concuerda con su ideología o forma de pensar del gobierno.

Votación masiva

Juan Carlos Aguilar

Asimismo, el director de Transparencia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar manifestó a Proceso Digital que la participación ciudadana en el proceso electoral primario bajo un 5% en comparación con el proceso electoral anterior.

Sostuvo que esto llama la atención ya que se registra un retroceso y desconfianza de la población en la clase política del país.

En ese sentido hizo un llamado a la población a salir masivamente a votar en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre para fortalecer la democracia del país.

“El llamado es para todos los hondureños que queremos que Honduras salga adelante con un proceso electoral transparente, que las autoridades del CNE reflejen certidumbre a la población”, apuntó. IR