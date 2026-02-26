Ganan Motagua y Olimpia, que se ubican en segundo y tercero de la tabla

Tegucigalpa – En la continuación de la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga Nacional, los capitalinos Motagua y Olimpia ganaron sus respectivos partidos para ocupar el segundo y tercer lugar de la tabla.

El Motagua, que dirige el DT español Javier López, dio cuenta 1-2 del Juticalpa en la pampa olanchana con anotaciones de Rodrigo de Olivera y autogol de Marcelo Canales, en tanto D. Ledesma anotó para los locales.

Los azules ocupan la segunda posición con 15 puntos, dos menos que el Real España que tiene 17 en la punta de la tabla, mientras Juticalpa se queda en la novena posición con seis unidades.

En el juego nocturno de este miércoles, el Olimpia ganó 3-0 al Choloma en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Jorge Benguché pusieron la fiesta alba.

Olimpia llega a la tercera plaza con 11 puntos en siete juegos, Choloma es octavo con seis.

La jornada ocho comenzó ayer (martes) con el duelo Victoria 2-1 Olancho en La Ceiba. Se cierra este jueves con los partidos UPN-Platense y Marathón-Génesis. JS