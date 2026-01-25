Ganamos la elección, insiste Aldana y acentúa “se consuma el primer acto de corrupción del gobierno entrante”

Tegucigalpa – El exalcalde de la capital, Jorge Aldana, insistió este domingo que ganó la elección por la disputa de la comuna de Tegucigalpa, y señaló que “se consuma el primer acto de corrupción del gobierno entrante”.

Mediante su red social X, Aldana mostró el bastón de mando municipal, del cual dijo “lo recibí democráticamente y lo mantengo moralmente”.

Defendió que “ganamos la elección con votos de la mayoría de la población”.

Puntualizó que “se consuma el primer acto de corrupción del gobierno entrante. Robarse una elección, también es corrupción”.

Un grupo de empleados de la alcaldía capitalina protestaron este domingo a inmediaciones de la comuna en la colonia 21 de Octubre para respaldar a Jorge Aldana, al tiempo que demandan el conteo de 430 actas que -según ellos- les dan la victoria.

Esta misma mañana, en el Museo para la Identidad Nacional (MIN), se llevó a cabo la asunción del cargo de Juan Diego Zelaya, quien de acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE) es el nuevo alcalde de la ciudad más importante de Honduras. JS