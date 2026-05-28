Ganaderos de Olancho piden acciones urgentes al Congreso Nacional por crisis productiva

Tegucigalpa- Representantes del sector productivo y ganadero de Olancho se presentaron en el Congreso Nacional con el objetivo de solicitar medidas urgentes para enfrentar la crisis climática que azotó el país.

El ganadero Edgard Oliva explicó que la principal preocupación del sector es garantizar condiciones que permitan continuar con la producción de alimentos y generación de empleo en el país.

“Con esta crisis climática que tenemos, puntualmente empezar con la perforación de pozos, lagunas para cosechar agua”, expresó.

El productor detalló que, aunque Olancho no ha sido de los departamentos más golpeados, existe preocupación por el impacto que podría provocar el fenómeno del “superniño” en los municipios más secos.

También demostró preocupación por el tema de seguridad jurídica, lo cual desea un trabajo en las unidades productivas bajo el amparo de la ley y “sin tener miedo”.

Oliva aseguró que las actividades ganaderas no buscan afectar áreas protegidas y afirmó que el sector está interesado en mantener prácticas amigables con el ambiente, por lo cual buscan tener un respaldo legislativo apropiado.

“Si el ganadero destruye el bosque, deja de ser ganadero. Si no hay agua y no hay bosque, no puede ser rentable”, manifestó. AD