Ganaderos de Atlántida alertan reducción en producción por altas temperaturas

Tegucigalpa– El presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA), Margarito Vásquez, advirtió que las altas temperaturas y la falta de lluvias ya comienzan a afectar la producción de leche y carne en la zona norte del país.

El dirigente explicó que aunque inicialmente las condiciones climáticas favorecían al sector productivo, en las últimas semanas el intenso calor ha deteriorado al ganado.

“Los animales ya están mostrando deshidratación. Hay que estar atentos a la disponibilidad de líquidos durante las 24 horas para que el animal pueda mantenerse”, señaló.

Vásquez indicó que la situación podría agravarse si continúan las altas temperaturas y no se registran lluvias en los próximos días.

El representante ganadero detalló que muchos pequeños productores dependen de quebradas y ríos para abastecer de agua a sus fincas, pero las fuentes hídricas también han reducido sus caudales debido al verano.

Vásquez agregó que solo una parte de los productores ha podido prepararse con reservas de alimento para enfrentar la sequía, debido a los altos costos. AD