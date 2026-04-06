Ganaderos contentos con últimas lluvias, pero “golpeados” por aumento a precios de combustibles

Tegucigalpa – Los ganaderos de Honduras se encuentran contentos con las últimas lluvias ya que se había anunciado un verano con mucha sequía, pero se encuentran golpeados por las constantes alzas a los precios de los combustibles.

Así lo refirió hoy Margarito Vásquez, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida, quien destacó que ya resienten los continuos aumentos al precio de los derivados del petróleo.

Explicó que muchos de los insumos que se utilizan en la producción ganadera ya aumentaron de precio, lo que ocasiona un impacto directo en las utilidades.

Lo anterior obedece a la variación de los costos de los combustibles, agregó.

Al respecto, vaticinó un impacto directo en la producción agropecuaria y la extensión de unidades productivas.

En ese sentido, pidió al Gobierno hondureño tomar medidas inmediatas para que se transformen en un paliativo al alto impacto que el sector ganadero reciente.

Si no se toman medidas los productores nacionales darán marcha atrás en la producción ganadera del país, advirtió. (RO)