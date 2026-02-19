Ganadero reportado como desaparecido fue encontrado calcinado en Tela, Atlántida

Tegucigalpa – Las autoridades investigan la muerte de Tomás Edgardo Becerra Lindo, de 42 años, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, y trasladado posteriormente a la morgue de Medicina Forense en San Pedro Sula.

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sido privada de libertad el día anterior y su cuerpo fue localizado en las últimas horas en las cercanías del sector de Lancetilla.

Tras el hallazgo, equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento y lo trasladaron a la morgue en San Pedro Sula, para practicar la autopsia que permita esclarecer las causas de muerte y determinar si fue asesinado antes de ser quemado.

Según un informe preliminar, Becerra Lindo había viajado desde el municipio de La Lima hasta Tela para visitar su propiedad, donde además de la ganadería se dedicaba a la crianza de cerdos y a la siembra de palma africana.

Tomás Edgardo Becerra Lindo era un ganadero reconocido de la zona ya que también fue maestro de danza.

Los familiares del ganadero pidieron a las autoridades que investiguen su muerte. IR