Galtier confirma que Messi no seguirá el próximo año en el PSG

Paris- Durante la rueda de prensa previa al duelo que el sábado mide al París Saint-Germain con el Clermont, el técnico del cuadro capitalino, Christophe Galtier, ha confirmado que este partido será el último que Leo Messi dispute con la elástica parisina. Aunque se desconoce en qué equipo dará continuidad a su carrera, ya puede descartarse que la Pulga vaya a renovar con el PSG.

«Tuve el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol. Mañana es su último partido en el Parque de los Príncipes. Espero que sea recibido de la mejor manera posible. La primera temporada tuvo que adaptarse, era la primera vez fuera del Barcelona. Este año ha sido un elemento importante, siempre disponible en las semanas de entrenamiento. Los comentarios y críticas no me parecen nada justificados, en una temporada con el Mundial tiene unas estadísticas increíbles, 21 goles y 22 asistencias. Siempre ha estado al servicio del colectivo. Repito fue un gran privilegio no entrenarlo sino acompañarlo», explicó.

El entrenador resaltó que Messi fue un jugador «importante» este año para el PSG, tras una primera temporada en la que el delantero argentino tuvo que adaptarse porque era la primera vez que salía de Barcelona.

De él destacó que estuvo «siempre disponible» y siempre «presente» en los entrenamientos y que aunque hubo críticas, él las encuentra «completamente injustificadas».

«Ha sido un gran privilegio no solo entrenarlo sino acompañarlo a lo largo de la temporada», remarcó el técnico.

En su último partido en París, Messi se medirá al Clermont en la última jornada de una Liga en la que el PSG ya se declaró ganador la semana pasada.

Messi llegó en agosto de 2021 al PSG con un contrato de dos temporadas más una tercera en opción.

Tras el Mundial de Qatar, parecía que el jugador y el club activarían ese año suplementario, pero en las últimas semanas las posiciones se fueron distanciando.

El futbolista de de 35 años, siete veces Balón de Oro y campeón del mundo con Argentina en 2022, bajara diversas ofertas, una faraónica procedente de Arabia Saudí, el mayor contrato de la historia del fútbol.

Pero hay otras opciones, como regresar al Barcelona o fichar por el Inter de Miami. LB