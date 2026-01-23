Gallardo reitera disposición del Cohep de trabajar de manera constructiva con CN

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo reiteró la disposición de los empresarios de trabajar de manera constructiva con el Poder Legislativo, “impulsando una agenda que fortalezca la institucionalidad, la seguridad jurídica, el empleo y el desarrollo del país”.

Gallardo felicitó a la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional por su elección mediante un mensaje en la red social X.

La presidenta de los empresarios hondureños agregó que desea a las nuevas autoridades legislativas “una gestión responsable, transparente y comprometida con Honduras”.

Asimismo, la presidenta Gallardo agradeció la apertura al diálogo del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, al tiempo que reafirmó el compromiso de la empresa privada de aportar propuestas para el bienestar del país.

Felicito a la JD en propiedad del @Congreso_HND por su elección y les deseo una gestión responsable, transparente y comprometida con 🇭🇳.



Agradezco la apertura de su presidente @TommyZambranoM al diálogo y reafirmo nuestro compromiso de aportar propuestas para el bienestar de 🇭🇳. — Presidente de COHEP (@PresidenteCOHEP) January 23, 2026

Zambrano es acompañado por Ericka Urtecho, Tania Pinto, Mario Segura, Lissi Matute Cano, Leonel López, Karla Figueroa, Joshy Toscano, Johanna Bermúdez, Godofredo Fajardo, y Rolando Contreras en el cargo de vicepresidentes, En tanto, Carlos Ledezma es el secretario primero, Francis Cabrera como secretario dos, Ariana Banegas como primer prosecretaria y Fernando Castro como segundo prosecretario.

En declaraciones, el presidente Zambrano se comprometió que entre las primeras acciones del pleno serán la Ley de Empleo Parcial, un tema en el que la empresa privada ha insistido para dar oportunidad laboral a cientos de hondureños. VC