Galenos hondureños se especializarán en el extranjero mediante becas: Carlos Umaña

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña dio a conocer este viernes que la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Cano, le ha informado sobre importantes avances en el tema de especialización de galenos hondureños, esto mediante becas en el extranjero.

«He sido informado por la Vicepresidente del Congreso Nacional, Lissi Cano, que ya el tema de los médicos de Honduras realizando residencias médicas en el mundo entero, que suman alrededor de 400 a los cuales Sedesol mantenía ayudas, está siendo tratado al máximo nivel junto con el presidente Tomás Zambrano y la ministra de Sedesol», dio a conocer a través de sus redes sociales.

Asimismo, expresó que «nos alegra ya que estos colegas que se están especializando vendrán en su momento a solventar muchas carencias del sistema nacional de salud».

«Es importante seguir con sus becas y además dejar presupuesto para fortalecer los posgrados en nuestro país en alianza con el IHSS, la secretaría de Salud y la UNAH», manifestó. IR