USA 2026 - Reportajes

Gabriela Hearst viste a la selección uruguaya con la lana Merino como «la reina»

Por: EFE
AME7890. MONTEVIDEO (URUGUAY), 02/06/2026.- Fotografía que muestra prendas diseñadas por Gabriela Hearst durante un evento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) donde se presentó oficialmente el uniforme formal que utilizará la delegación de Uruguay durante la Copa del Mundo 2026 este martes, en el Estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). EFE/ Federico Gutiérrez

Montevideo – La diseñadora Gabriela Hearst presentó este martes junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) los trajes que vestirán los jugadores de la selección durante el Mundial 2026, iniciativa que tuvo como protagonista a la lana Merino, «la reina de esta misión».

En palabras de la diseñadora uruguaya que ha llevado sus prendas a la Met Gala y a la gran pantalla con ‘El diablo viste de Prada 2’, el mayor desafío de esta alianza fue hacer el proceso de ‘fitting’, de prueba y ajuste de las prendas, a unas cuarenta personas en solo dos días.

El resultado es un uniforme para vestir tanto a los jugadores como al equipo ejecutivo de la AUF con la lana Merino como principal materia prima.

«Las remeras son de lana, como se hacían antes que invadiera el poliéster y el algodón», mostró la diseñadora en la presentación oficial de este martes y defendió el valor de esta fibra sustentable.

La lana que se utilizó en los trajes proviene del norte del país sudamericano y es para la diseñadora «un material de lujo y es lujo sin marketing».

Hearst explicó que, contrario a lo que se cree, la lana «puede ser tan suave y de un micrón tan fino es más suave que el cashmere».

Las chaquetas fueron personalizadas con un parche interior bordado a mano con el nombre de cada jugador y el escudo nacional.

«La idea es que Uruguay esté vestido distinguido y mostrando la calidad que tienen que es increíble, son todos superestrellas», dijo la diseñadora.

«Todas las puntadas están hechas a mano y vinieron a tomarles las medidas para que estuviera todo perfecto, porque si nosotros podemos brindar nuestro pequeño granito de arena y darles un abrazo a los jugadores a enfrentar el mundo, es un honor para nosotros estar en algo tan conmovedor», añadió Hearst.

La diseñadora dijo sentirse honrada de participar «en algo que une a un país» como es el fútbol y sostuvo que los valores uruguayos tienen que exportarse «porque este tipo de integridad, es muy difícil de encontrar en el mundo hoy» y «son calidades que tiene que estar unificadas».

Uruguay se estrenará en el Mundial el próximo 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudí en un encuentro del Grupo H que se disputará en Miami. La diseñadora afirmó que asistirá a este y a todos los partidos de la selección. EFE

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