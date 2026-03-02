Gabriela Castellanos: “Lo insoportable no es solo la violencia, sino acostumbrarnos a ella”

Tegucigalpa- En su habitual columna Disculpen mi Castellano, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reflexionó sobre la violencia que enfrenta el país, particularmente la muerte violenta de mujeres, y advirtió sobre el riesgo de que la sociedad normalice la tragedia.

-“La tragedia se volvió rutina, el duelo se volvió estadística y el espanto empezó a formar parte del paisaje”, apunta Castellanos.

Bajo el título El precio de convivir con la violencia, Castellanos sostiene que lo más alarmante no es únicamente la frecuencia de los crímenes, sino la facilidad con la que estos se integran a la rutina diaria.

“Una mujer asesinada no detiene el ritmo emocional de nadie: se comenta, se comparte y se olvida”, expresa en su escrito, donde cuestiona la indiferencia colectiva frente a hechos que deberían estremecer a la sociedad.

Una muerte cada 24 horas

La titular del CNA cita reportes de Naciones Unidas que señalan que, en promedio, una mujer muere de forma violenta cada 24 horas en el país. Sin embargo, enfatiza que el problema no se limita a la cifra, sino al impacto moral que genera la repetición constante de estos hechos.

Castellanos advierte que cuando el dolor ajeno deja de sorprender, especialmente el de las mujeres cuya vulnerabilidad ha sido históricamente minimizada, se instala una “anestesia colectiva” que termina deshumanizando a la sociedad.

Más que números, conciencia

En su análisis, la directora del CNA señala que el crimen no termina con la pérdida de una vida, sino que continúa cuando la conversación pública reduce cada caso a “otra más” o cuando la noticia es desplazada sin mayor reflexión.

“Cuando una sociedad aprende a no estremecerse, se vuelve experta en sobrevivir, pero también corre el riesgo de deshumanizarse”, advierte.

Castellanos plantea que la pregunta no debe limitarse a cuántas víctimas más se suman a las estadísticas, sino qué está ocurriendo con la conciencia colectiva que permite tolerar la repetición del horror.

Finalmente, hace un llamado a resistir la costumbre y a recuperar la capacidad de conmoverse no como espectáculo, sino como un acto de responsabilidad social, señalando que cuando una sociedad se acostumbra a la pérdida, no solo pierde vidas, sino parte de su conciencia moral.LB