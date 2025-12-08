Gabriela Castellanos: Libre ofreció un socialismo empobrecido y la retórica no alcanza para gobernar

Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, emitió un análisis crítico sobre la derrota electoral del partido Libertad y Refundación (Libre), asegurando que el fracaso no se debió a falta de difusión, sino a la carencia de sustancia en su discurso político.

– Castellanos, subrayó que Libre prometió lo extraordinario y entregó lo insuficiente.

Castellanos señaló que el partido de gobierno ofreció “una caricatura populista sin teoría, sin coherencia y sin capacidad de traducirse en soluciones para la vida cotidiana del pueblo hondureño”. Según la lideresa de sociedad civil, la ciudadanía hondureña no se guía por abstracciones ideológicas, sino por necesidades concretas como empleo, seguridad, precios justos y acceso a servicios básicos.

“El socialismo, en su sentido riguroso, no se trata de gritos de activistas ni de instrucciones improvisadas. Libre no ofreció pensamiento crítico ni análisis estructural; ofreció un ‘socialismo’ empobrecido, reducido a consignas recicladas, sin método, sin pan y sin pueblo”, afirmó Castellanos.

La directora del CNA criticó la gestión de Libre durante los últimos cuatro años, indicando que gobernaron “como si aún estuvieran en la oposición”, enfocándose en señalar enemigos y denunciar conspiraciones, en lugar de producir resultados. Esta dinámica, según Castellanos, vació de credibilidad el relato del partido y convirtió la candidatura en una continuidad del gobierno agotado que prometió lo extraordinario y entregó lo insuficiente.

“Quien sobrevive en Honduras no busca ideología: busca soluciones. Sin embargo, Libre se radicalizó, se volvió abstracto y se encerró en su propia liturgia. La realidad nacional exige eficacia, no retórica”, aseguró.

Gabriela Castellanos concluyó que la lección es clara: “El pueblo no castiga la ideología; castiga la incompetencia”. Para la directora del CNA, la distancia entre la retórica política y las necesidades concretas de la ciudadanía explica la derrota electoral de Libre y ofrece un aprendizaje para todos los actores políticos del país, lección que se espera aprenda la clase política. LB