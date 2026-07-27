Gabriela Castellanos: justicia será evaluada por capacidad de actuar sin influencia política, en caso de Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa- La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, publicó un nuevo mensaje en su columna Disculpen mi Castellano, el que título “El acusado no está solo”, en el que aborda el regreso al país del expresidente Juan Orlando Hernández y plantea cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial hondureño.

En su escrito, Castellanos señala que el retorno de Hernández, tras haber recibido un indulto en Estados Unidos, representa un nuevo desafío para las instituciones hondureñas y, particularmente, para el Poder Judicial, al que insta a actuar con independencia y conforme a derecho.

La titular del CNA sostiene que el regreso del exmandatario ocurre en un contexto donde sectores políticos han expresado respaldo, mientras que, a su juicio, la situación representa una prueba para la capacidad de la justicia nacional de atender procesos pendientes sin influencia del poder político.

En la columna, Castellanos cuestiona el funcionamiento histórico del sistema judicial hondureño, al señalar que durante años ha enfrentado señalamientos de politización, falta de independencia y captura institucional.

Asimismo, plantea que el Poder Judicial tiene ante sí dos posibles escenarios: permitir que los expedientes relacionados con señalamientos de corrupción queden sin avance o garantizar investigaciones y procesos con apego a la ley.

«La respuesta solo la tiene el Poder Judicial que ahora enfrenta su realidad más cruda», expresa Castellanos en su análisis, al referirse al papel que deberán asumir los operadores de justicia.

La directora ejecutiva del CNA también sostiene que una decisión adoptada fuera del territorio nacional no elimina automáticamente las responsabilidades que puedan existir dentro de Honduras, por lo que considera necesario que las instituciones actúen con transparencia.

Finalmente, Castellanos concluye su columna señalando que el retorno de Hernández representa un recordatorio de los desafíos que enfrenta el país en materia de justicia, institucionalidad y lucha contra la corrupción.LB