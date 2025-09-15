Gabriela Castellanos: “Dos siglos de independencia y seguimos en la misma hacienda”

Tegucigalpa – En el marco de la conmemoración del 204 aniversario de la independencia patria, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, lanzó una dura reflexión a través de su cuenta de X.

“Dos siglos de independencia y seguimos en la misma hacienda: unos pocos amos y millones de peones. La bandera cambió de color, el saqueo también”, escribió la abanderada del tema anticorrupción que cuestiona la falta de cambios estructurales en el país.

Mientras tanto, desde tempranas horas de este lunes, miles de jóvenes protagonizan los desfiles patrios en distintas ciudades, llenando de color y música las principales calles.

La celebración, cargada de entusiasmo y orgullo cívico, contrastó con las voces críticas que señalan que Honduras continúa atrapada en los mismos problemas: corrupción, impunidad, desigualdad y promesas incumplidas por parte de la clase política.

A pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el llamado de Castellanos resuena como un recordatorio de las deudas históricas del país. Entre la alegría de los desfiles y el fervor patriótico, también se levantan las preguntas sobre si la independencia, en términos sociales y políticos, ha llegado realmente para todos los hondureños.LB