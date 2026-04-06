Gabriela Castellanos destaca la creación de 30,000 empleos en Semana Santa como alivio para familias

Tegucigalpa – La abogada Gabriela Castellanos, a través de su habitual columna de opinión titulada “Disculpe mi castellano” escribió un mensaje que titula como “El respiro de los desposeídos”, en el que se pronunció sobre la crisis estructural del mercado laboral en Honduras, señalando que la reciente generación de aproximadamente 30,000 puestos de trabajo durante el periodo de Semana Santa representa un alivio crucial para las familias hondureñas.

– Castellano», analiza el impacto de la Ley de Empleo Parcial durante la Semana Santa y aboga por un modelo que priorice la iniciativa privada sobre el paternalismo estatal.

– El Gobierno debe garantizar que esta flexibilidad no derive en distorsiones que comprometan las condiciones mínimas y la dignidad de los trabajadores.

Castellanos enfatizó que estos empleos, impulsados bajo el marco de la Ley de Empleo Parcial, han reabierto un debate necesario sobre cómo dinamizar la economía nacional. Según la analista, la clase obrera ha sido históricamente «condenada a la informalidad» por políticas que, aunque prometen protección en la teoría, terminan generando desempleo en la práctica.

Sector privado como motor de desarrollo

En su escrito, Castellanos sostiene que el crecimiento económico no puede depender exclusivamente del sector público. «El Estado, por sí mismo, no genera riqueza, solo la administra y la regula», afirmó, subrayando que es el sector privado quien tiene la capacidad real de solucionar el «desastre» del desempleo en el país.

Seguidamente, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hizo un llamado a transitar hacia un modelo basado en la libertad de contratación y la economía de mercado, dejando de lado un paternalismo estatal que, a su juicio, solo ha perpetuado la pobreza y ha servido como herramienta política.

«Para el joven que obtiene su primer ingreso o la madre soltera que logra solventar sus deudas, esta medida no tiene color político», reza un fragmento de su columna.

A pesar de su respaldo a la flexibilidad laboral como un mecanismo para quitarle a los políticos «el poder de usar la necesidad del pueblo como moneda de cambio», Castellanos advirtió sobre la importancia de la vigilancia estatal.

En ese sentido la titular del CNA, concluyó que, si bien la Ley de Empleo Parcial es necesaria para la recuperación inmediata de la capacidad de consumo, el Gobierno debe garantizar que esta flexibilidad no derive en distorsiones que comprometan las condiciones mínimas y la dignidad de los trabajadores a mediano y largo plazo. LB