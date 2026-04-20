Gabriela Castellanos califica recorte de presupuesto a UNAH como “decisión política que debilita el pensamiento crítico”

Tegucigalpa- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, cuestionó la reducción de 1,441.6 millones de lempiras al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señalando que la medida trasciende lo financiero y responde a una decisión política.

Castellanos afirmó que el recorte, que implica una disminución de la asignación constitucional del 6 % al 3.8 %, representa “un nuevo episodio de la política del subdesarrollo” y debilita el desarrollo intelectual del país.

“Un Estado que limita la capacidad de su principal universidad afecta la formación de ciudadanos que cuestionen, investiguen y propongan”, expresó, al advertir que esta decisión impacta directamente en el acceso a la educación superior, especialmente para sectores vulnerables.

La titular del CNA sostuvo que la reducción presupuestaria compromete el funcionamiento de áreas clave como laboratorios, bibliotecas y programas académicos, afectando las oportunidades de miles de estudiantes que ven en la universidad pública su principal vía de movilidad social.

Asimismo, alertó que la disminución de recursos pone en riesgo la investigación científica, lo que, a su juicio, condena al país a depender de conocimiento externo y limita su desarrollo.

Castellanos también hizo un llamado al Congreso Nacional de Honduras a revisar el presupuesto antes de su aprobación, advirtiendo que, de no hacerlo, la decisión evidenciaría una postura política más que técnica.

Finalmente, señaló que la eventual publicación del presupuesto en La Gaceta oficializaría, según sus palabras, “un retroceso en la meritocracia y la consolidación de la mediocridad como política de Estado”.

La representante del CNA concluyó que este tipo de decisiones marcarán el rumbo del país, al definir las prioridades en materia de educación y desarrollo a largo plazo.LB