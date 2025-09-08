Gabriela Blen: La indignación ciudadana se expresará en las urnas el próximo 30 de noviembre

Tegucigalpa– El descontento social por la falta de resultados del actual gobierno se trasladará a las urnas en las próximas elecciones, advirtió la activista y representante de la organización Articulación Ciudadana, Gabriela Blen.

Según la dirigente, el tema migratorio, la crisis en salud y la frustración por la corrupción siguen encendiendo la indignación de la población hondureña.

“Los migrantes y retornados son personas que simplemente quieren un destino mejor, porque en el país se lo han robado, no solo el gobierno anterior, también este. La indignación no ha desaparecido, por el contrario, la gente se siente traicionada por este gobierno que nos acompañó en las calles y que hoy incumplió su palabra”, expresó Blen.

La activista recordó que la presidenta Xiomara Castro prometió traer la CICIH, al igual que la actual candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, quien fue designada como responsable de la comisión negociadora. “Hoy la señora Moncada debería sentir vergüenza de los cero resultados. Su papel fue entorpecer la instalación de la comisión contra la impunidad. ¿Cómo no nos va a indignar eso?”, cuestionó.

Blen también señaló la crisis del sistema de salud como uno de los principales detonantes del malestar social. Vamos al Seguro Social y que en muchos centros de salud y hospitales la preclínica está cerrada porque no hay enfermeras ni médicos. En el Hospital Escuela o en los hospitales públicos la situación es igual, a pesar de que el presupuesto para salud es de miles de millones de lempiras. ¿Por qué no contratan más personal? Eso indigna y duele, afirmó.

Recordó que el colapso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fue precisamente lo que encendió las antorchas en 2015, y lamentó que, pese a las lecciones del pasado, la situación persista.

De cara a las próximas elecciones, Blen sostuvo que el hartazgo ciudadano no debe traducirse en desesperanza, sino en acción política. “Más allá de salir a las calles, la gente va a manifestarse en las urnas el próximo 30 de noviembre. La decepción y la traición de este gobierno deben convertirse en combustible para luchar por el futuro del país y por las nuevas generaciones que no se merecen lo que hoy vivimos”, enfatizó.LB