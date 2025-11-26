Gabriela Blen: Honduras es elegible a la Cuenta del Milenio, sólo porque EEUU suavizó los requisitos

Tegucigalpa – La activista Gabriela Blen, representante de la organización Articulación Ciudadana, reaccionó este miércoles tras conocerse el scorecard FY 2026 de la Millennium Challenge Corporation (MCC), asegurando que Honduras no realizó acciones sustanciales para convertirse en país elegible hacia un eventual acuerdo con la Cuenta del Milenio.

“¿Qué hizo Honduras para ser elegible a un posible acuerdo con la Cuenta del Milenio? ¡Nada!”, expresó Blen en una declaración en un hilo publicado en su cuenta de X.

A renglón seguido explicó que la verdadera razón detrás de la nueva condición de elegibilidad radica en una reforma aprobada por el Congreso de los Estados Unidos.

Una reforma que “suavizó” los requisitos

Blen detalló que la “MCC Candidate Country Reform Act” modificó la metodología de evaluación, sustituyendo el indicador de Control de la Corrupción —históricamente insuperable para Honduras— por el indicador de Rendición de Cuentas del Gobierno (Government Accountability).

Señaló que medidas como la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y de los decretos 116-2019 y 93-2021 representan avances valorados por las instituciones consultadas por la MCC. Sin embargo, aclaró que en la práctica el Estado hondureño “sigue capturado por mafias”, lo que impide mostrar mejoras reales en materia de transparencia.

¿Volverán los beneficios del pasado? Fue la otra interrogante que planteó en su análisis, pero paraBlen, aunque Honduras pudiera avanzar hacia la firma de un nuevo convenio, no accederá a los beneficios que obtuvo en etapas anteriores.

Esto se debe a que el indicador de Control de la Corrupción continúa siendo un desafío crítico que, aunque ya no bloquea la elegibilidad inicial, sí se convierte en un condicionamiento directo en caso de negociarse un convenio.

“Si Honduras llegara a un acuerdo con la Cuenta del Milenio, tendría acceso a menores beneficios que si hubiese superado el indicador de Control de la Corrupción”, afirmó.

Asimismo, Blen subrayó que la elegibilidad técnica del país no implica automáticamente un nuevo convenio. Honduras deberá competir con otros 14 países que también resultaron elegibles tras la reforma estadounidense, coincidiendo en este punto con la versión expresada por entendidos en la materia económica.

La decisión final dependerá de la Junta Directiva de la Cuenta del Milenio, que evaluará no solo el desempeño técnico, sino también el respeto a la democracia, las instituciones y el proceso electoral de 2025.

“Todo dependerá del comportamiento institucional de Honduras en adelante. La democracia será clave para que la Junta tome una determinación”, puntualizó Blen.

El pronunciamiento de Gabriela Blen se suma a una creciente discusión pública en torno al real impacto de la reforma estadounidense y los desafíos que enfrenta el país para recuperar la confianza internacional en materia de transparencia y gobernanza. LB