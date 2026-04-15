Gabinete económico de Honduras participará en las reuniones de primavera del FMI y Banco Mundial

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, viajó este miércoles a la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, para participar en las reuniones anuales de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También asistirán a estos encuentros el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos; el ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys; y la comisionada de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Julieta Suazo.

Los ministros de Finanzas son parte de los representantes de los 191 miembros de estos organismos multilaterales, se reúnen todos los años con la misión de examinar la situación de la economía mundial y temas de interés internacional.

En el cónclave, se abordarán temas relacionados a las perspectivas de crecimiento, la estabilidad financiera y la reducción de la pobreza.

Durante las reuniones, se prevé que los participantes debatan sobre los retos a los que se enfrenta la economía mundial.

La Secretaría de Finanzas indicó que el ministro Hércules y la viceministra Liliam Rivera sostendrán reuniones con distintas organizaciones, inversionistas, calificadoras de riesgo, congresistas y representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los funcionarios hondureños se sumarán a estas reuniones que iniciaron el 11 de abril y concluyen el 19. AG