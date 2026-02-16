Futuro incierto del TPS genera preocupación y el país dejaría de percibir millones en remesas

Tegucigalpa – Tras la decisión judicial que dio razón al gobierno de Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal, (TPS, por sus siglas en inglés), aumenta la incertidumbre del futuro de los tepesianos, por lo que genera preocupación ante la importancia de los migrantes para la economía del país, ya que Honduras dejará de percibir unos 170 millones de dólares por concepto de remesas de ese grupo de migrantes.

Tras 27 años de aprobado el TPS, desde 1999 como resultados de los efectos del poderoso huracán Mitch, cerca de 200 mil hondureños se ampararon bajo ese estatus que se ha venido renovando parcialmente y que cada vez ha disminuido en cuanto al número de afiliados en el mismo.

Las organizaciones proinmigrantes en Estados Unidos han luchado permanentemente para que los compatriotas alcancen un estatus permanente y hayan podido obtener frutos.

Igualmente, solicitaron al gobierno buscar opciones diplomáticas para poder apoyar a los tepesianos.

Noticia golpeó a toda la familia

Para el tepesiano Mariano Silva, quien tiene 26 años de residir en Estados Unidos, la noticia de la cancelación ha golpeado a toda su familia.

En conversación con Proceso Digital Silva dijo que no ha cometido ninguna falta, que paga sus impuestos y que sus hijos estudiaron bajo el DACA.

“Me preocupa ser deportado a Honduras, allá no tengo nada, toda mi familia está acá, no sé qué voy hacer si me llegan a repatriar”, manifestó.

Agregó que ha buscado ayuda para poder ampararse a otro programa, ya que tiene un negocio donde junto a otros hondureños se dedican a la construcción.

Incierto futuro del TPS

Sin generar expectativa del futuro del TPS, la canciller hondureña Mireya Agüero dijo que el gobierno de Nasry Asfura busca mecanismos para proteger y brindar apoyo a los connacionales amparados en ese estatus, a la vez que mostró pragmatismo en cuanto al futuro de ese mecanismo de permanencia en el que se acogen alrededor de 50 mil hondureños.

La canciller Agüero dijo que en la reunión que sostuvieron en Mar-a-Lago los presidentes Donald Trump de los Estados Unidos y su par hondureño Nasry Asfura, éste último no planteó directamente la situación de los tepesianos ante Trump ya que para el gobierno estadounidense cancelar mecanismos que fueron temporales para acoger a migrantes es uno de los propósitos. En cambio, dijo que buscó mecanismos para acoger a los connacionales en el país a través de la generación de oportunidades.

Dijo que pese a ello la cancillería y en general el gobierno de Asfura continuará brindando apoyo y protección a cada uno de los migrantes amparados en el TPS revisando la individualización de cada uno de los casos.

Preocupa al Conadeh “desprotección” de miles de hondureños por la cancelación del TPS

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación por la “desprotección” en la que quedan miles de hondureños que residen en Estados Unidos, luego de la decisión de una Corte, de ese país, de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Desde 1999, más de 50,000 hondureños se encontraban amparados en ese estatus de protección que les fue otorgado por el gobierno de Estados Unidos luego de sufrir los estragos del huracán Mitch, ocurrido a finales de octubre de 1998, que golpeó fuertemente a Honduras.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, recomendó, a las personas “amparadas” en ese estatus, “esperar” ya que mientras no se tenga una decisión definitiva “no hay que perder las esperanzas”

Sin embargo, agregó, en este momento tenemos que ser realistas y admitir que, automáticamente todas las personas que estaban acogidas bajo el TPS quedan desprotegidas.

La importancia de los migrantes

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, reconoció que hay preocupación por la cancelación del Tratado de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), “nos gustaría que pudieran regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos sabemos la importancia de que estos hermanos prácticamente mantienen nuestro país”.

La nueva administración del país, al frente del presidente Nasry Asfura tiene que crear condiciones para crear las fuentes de empleo y trabajar en beneficio de la población.

En ese sentido, dijo que han estado preocupados por la situación que viven los hondureños en Estados Unidos y ahora con la cancelación del TPS y la estabilidad de los hondureños.

Agregó que nos gustaría que pudieran regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.

“Sabemos la importancia de que estos hermanos prácticamente mantienen nuestro país, y es algo que siempre se les va a agradecer, esperemos que los tepesianos puedan regularizar su situación”, apuntó.

Hasta $ 170 millones dejaría de percibir Honduras en remesas

El economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Henry Rodríguez, estimó que hasta 170 millones de dólares dejaría de percibir el país en remesas por la ratificación de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Rodríguez señaló que unos 30 mil tepesianos hondureños envían divisas al país mediante la figura de remesas.

“El efecto puede ser entre 150 a 170 millones de lempiras que se dejen de percibir”, estimó Rodríguez.

Comentó que los hondureños no sufrirán una deportación inmediata, pero sí perderán su estatus en Estados Unidos y se les revocó sus permisos de trabajo, licencia de conducir y el servicio de salud.

El economista indicó que muchas familias hondureñas dependen de los envíos de los tepesianos para pagar la compra de bienes y servicios, educación, salud y ahorro.

Avizoró que, de los más de 50 mil hondureños amparados bajo la figura del TPS, no todos serán deportados porque están con otras figuras, sin embargo, los que sean deportados no encontrarán condiciones en Honduras.

Honduras recibió en enero pasado 872.9 millones de dólares en concepto de remesas familiares, lo que representa un incremento del 12.6 % respecto al mismo mes de 2025, informó este jueves el Banco Central hondureño (BCH).

El dólar débil y el desempleo en EEUU golpean a los receptores de remesas

La depreciación del dólar, en su menor nivel en cuatro años, y la tasa de desempleo en Estados Unidos, una de las mayores desde 2021, impactan a las remesas que reciben las familias en Latinoamérica, en particular a México, país que experimentó una caída de casi el 5 % en 2025.

El dinero enviado a México decreció un 4.6 % a 61,791 millones de dólares en 2025, el primer año de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, una disminución que acabó con 11 años consecutivos de crecimiento, reveló el Banco de México (Banxico) la semana pasada.

En contraste, un informe de la organización Diálogo Interamericano estimó que las remesas crecieron un 8 %, a 158,000 millones de dólares, en nueve países que concentran más del 90 % de estos flujos en la región: Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Jamaica, con la excepción de México.

Pero, pese al incremento, especialistas advierten de la pérdida en el poder adquisitivo de las familias que reciben remesas en Latinoamérica porque el dólar se depreció un 10 % en 2025, su peor valor desde 2017, además de tocar su nivel más bajo en cuatro años hace dos semanas. EFE/PD/IR