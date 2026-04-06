Fútbol y espejismos 

Daniel Meza Palma

Roger Gómez contactó al entrenador de futbol, Alessandro Canelas, para que le compartiera algunos ejemplos de distorsión de la realidad por parte de gente involucrada en el fútbol desde dirigentes deportivos hasta fanáticos.

Alessandro Canelas le explicó a Roger que ese fenómeno se repite con frecuencia en esta disciplina:

“Desde jugadores, directivos, patrocinadores, hasta parientes de los involucrados principalmente deportistas, resultan afectados regularmente por un exceso de percepción acerca de las reales potencialidades de las personas de su interés.

Por ejemplo, continuó Alessandro Canelas, en una competencia de menores de 17 años compitieron tres regiones del país y participé dirigiendo al equipo que resultó campeón de una de las regiones. Entre los trofeos de la competencia estaba el destinado al mayor goleador y se dio la circunstancia que 4 jóvenes del equipo a mi cargo anotaron en el torneo el mismo número de goles. La madre de uno de los cuatro jugadores argumentó que su hijo era el merecedor del premio insinuando que los goles de su hijo eran de mayor categoría, calidad o lo que se le ocurría en su mente, que la de los de los otros 3 jugadores.

Los patrocinadores de la competencia para romper el impase entregaron un trofeo de campeón goleador a cada uno de los cuatro adolescentes. La señora al sentirse burlada en su absurda pretensión, retiró a su hijo del equipo que Alessandro entrenaba y lo llevó a jugar con otro equipo.

En el lapso transcurrido desde que se inventó el futbol moderno en gran cantidad de competencias que se han creado tanto a nivel de equipos como de selecciones; países, equipos y “estrellas” han ido consolidando cierta hegemonía en este deporte que ha creado un imaginario estereotipo de invencibilidad, el cual de vez en cuando es descendido a la realidad por planteamientos de juego con que les sorprenden equipos considerados mucho más débiles como sucedió el 2001 cuando la Selección Nacional de Honduras venció a la de Brasil 2×0 en la Copa América celebrada en Colombia.

El espejismo del invencible afecta a toda la cadena de actores del deporte desde federaciones, dueños, entrenadores, jugadores, narradores, comentaristas, fanáticos, etc. El comportamiento piramidal de los líderes se derrama hacia la base, los fanáticos, alimentando conductas violentas a veces como cuando resultados adversos provocan contiendas entre aficionados dentro y fuera de los estadios a veces con consecuencias fatales.

Alessandro Canelas siguió explicando: “El fútbol soccer apasiona a 4 000 millones de personas en el mundo entero y mueve más de 300 000 millones de dólares al año. Inventado por los ingleses en 1863 es uno de los deportes que más se presta al uso de la maña y la mentira para agenciarse el triunfo en un partido. Los Jugadores tratan de sorprender a los árbitros y se ha tenido que inventar el VAR, Video Assistant Referee para corregir entre otros cuándo una falta leve o grave dentro de la cancha de juego es real o no y en este caso debe sancionarse principalmente dentro del área donde se cometen las faltas que resultan en la pena máxima.

Al igual que los juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales de fútbol se celebran cada cuatro años que no se interceptan por razones de disponibilidad de deportistas y marketing. En las olimpiadas limitado a selecciones nacionales de fútbol de la categoría sub-23, menores de 23 años y jugadores de las selecciones mayores de los países.

Con todo y VAR, las injusticias no se han resuelto totalmente y es probable que nunca se resuelvan por imprecisiones de criterios de los árbitros y siempre sujeto a fallas humanas como último y principal recurso. El VAR ha corregido si, algunas iniquidades, pero el fútbol está lejos de separarse del sesgo de los espejismos cuando algunos jugadores logran su propósito fingiendo faltas inexistentes que los árbitros y afectados aceptan como ciertas.

Es la triste realidad para quienes resultan víctimas de los espejismos desarrollados por otros y que como en el caso de la señora con su hijo de goles superiores que se largó del equipo con todo y trofeo, hasta la “ceguera” de un árbitro en una jugada de gol que ha permitido a la selección nacional de un país, acceder a un mundial de futbol a costa de la ausencia de la selección nacional de otro país que había hecho todo bien para clasificar.